Cursos gratuitos con certificación oficial en Tigre: abren inscripciones con rápida salida laboral

La ONG Compromiso con Tigre abrió la inscripción a nuevos cursos gratuitos con certificación oficial provincial. La propuesta está dirigida a mayores de 16 años y apunta a la rápida inserción laboral en áreas técnicas y administrativas.

La ONG Compromiso con Tigre, a través del Centro de Formación Profesional N.º 408 “Eduardo Fernández”, anunció la apertura de inscripciones para nuevos cursos gratuitos con certificación oficial de la Provincia, orientados a la formación en habilidades técnicas y profesionales con alta demanda laboral.

La propuesta está destinada a mayores de 16 años y busca brindar herramientas concretas para la inserción laboral, el desarrollo de emprendimientos y la capacitación continua. Durante el último año, más de 1500 estudiantes participaron de las capacitaciones dictadas en el espacio, consolidándolo como un polo local de formación y oportunidades.

Las cursadas se desarrollan en la sede de Compromiso con Tigre, ubicada en Islas Orcadas 765, y cuentan con docentes especializados y contenidos actualizados según las demandas del mercado laboral.

Cursos gratuitos disponibles en Tigre

Marzo



Programación Web — Martes y jueves de 17:30 a 21:00 — Inicio: 17/03 — Fin: 18/07

— Martes y jueves de 17:30 a 21:00 — Inicio: 17/03 — Fin: 18/07

Pensamiento Computacional — Martes y jueves de 13:30 a 16:30 — Inicio: 17/03 — Fin: 11/04

— Martes y jueves de 13:30 a 16:30 — Inicio: 17/03 — Fin: 11/04

Liquidación de Impuestos — Lunes y miércoles de 13:00 a 17:00 — Inicio: 16/03 — Fin: 17/04



Abril



Diseño de Páginas Web — Martes y jueves de 13:30 a 16:30 — Inicio: 14/04 — Fin: 18/07

— Martes y jueves de 13:30 a 16:30 — Inicio: 14/04 — Fin: 18/07

Programador — Lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 21:30 — Inicio: 13/04 — Fin: 10/12

— Lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 21:30 — Inicio: 13/04 — Fin: 10/12

Gestión Administrativa — Martes y jueves de 13:30 a 16:30 — Inicio: 20/04 — Fin: 10/12

— Martes y jueves de 13:30 a 16:30 — Inicio: 20/04 — Fin: 10/12

Operador de Informática — Lunes y miércoles de 13:00 a 17:00 — Inicio: 20/04 — Fin: 21/09



Todos los cursos son gratuitos, cuentan con certificación oficial y tienen cupos limitados.

Desde la organización destacaron que el objetivo es continuar ampliando el acceso a la formación profesional en Tigre, generando oportunidades reales para jóvenes y adultos que buscan capacitarse y mejorar sus posibilidades laborales.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas. Para anotarse, los interesados pueden ingresar al Instagram @compromisocontigre o comunicarse al celular +54 9 11 7600-8507.