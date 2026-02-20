Tigre recordó al Padre Pancho Soares a 50 años de su asesinato en Carupá

La parroquia Nuestra Señora de Carupá fue escenario de una ceremonia a medio siglo del asesinato del sacerdote Francisco Soares, fusilado el 13 de febrero de 1976 por la Triple A.

La misa homenaje al Padre Pancho Soares en Tigre se realizó en la parroquia Nuestra Señora de Carupá, al cumplirse 50 años de su asesinato. El sacerdote fue fusilado el 13 de febrero de 1976 por grupos parapoliciales de la Triple A, en el mismo templo donde desarrollaba su labor pastoral y social.

La ceremonia se llevó adelante en horas de la tarde y fue presidida por el Obispo de la Diócesis de San Isidro, Monseñor Guillermo Caride, acompañado por autoridades eclesiásticas, vecinos y representantes del Poder Ejecutivo comunal.

El compromiso social del Padre Pancho Soares

Francisco “Pancho” Soares integró el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y tuvo un rol activo en el acompañamiento a trabajadores y sectores vulnerables de la comunidad. Su accionar incluyó denuncias sobre secuestros y apremios ilegales contra obreros, en un contexto de creciente violencia política.

Fue asesinado el 13 de febrero de 1976 en la parroquia Nuestra Señora de Carupá, en Tigre centro, como consecuencia de esas denuncias y su compromiso social.

Durante la ceremonia, el intendente Julio Zamora expresó: "Durante la ceremonia rememoramos la figura de un sacerdote que cumplió un rol muy importante dentro de la comunidad, ayudando a los que más necesitaban. El Padre Pancho es un ejemplo de compromiso social y fe. Este día nos permite volver a reflexionar sobre el periodo más oscuro de nuestra historia".

Memoria y reconocimiento a 50 años

El director general de Derechos Humanos, Alejandro Rumberger, señaló: "Es una fecha importantísima por todo lo que produce el Padre Pancho. Reconstruir la memoria y entender la lucha de los trabajadores de esa época como también la participación de él en su comunidad es fundamental para este presente. A través del intendente Julio Zamora estamos realizando cinco murales de Soares y apoyando la mantención de las iglesias".

Cabe recordar que en 2021 se inauguró el Espacio para la Memoria Padre “Pancho” Soares, ubicado en el predio de la parroquia Nuestra Señora de Carupá. El lugar fue construido en articulación entre el Municipio, la comunidad y la empresa Brickell, y exhibe objetos que pertenecieron al sacerdote con el objetivo de preservar su legado comunitario.