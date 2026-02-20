edición 8032 - visitas hoy 22627

Policiales / Tigre

Voraz Incendio en un depósito de Norlog en Benavídez: Gran despliegue de bomberos

Un fuerte incendio se desató este viernes por la tarde en la Planta Norlog de Benavídez, partido de Tigre. Las llamas afectaron un galpón y generaron una densa columna de humo visible desde varios kilómetros.

El incendio comenzó alrededor de las 15 horas y rápidamente tomó magnitud dentro del predio logístico.


Varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a predios linderos.


La densa columna de humo negro pudo observarse desde distintos puntos de Benavídez y localidades cercanas, lo que generó preocupación entre vecinos y trabajadores del área.


Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas.


Ante la magnitud del operativo, se recomienda evitar circular por las inmediaciones y permitir el libre paso de los equipos de emergencia que continúan trabajando en el lugar.

