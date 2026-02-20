Voraz Incendio en un depósito de Norlog en Benavídez: Gran despliegue de bomberos

Un importante incendio en el depósito de Norlog en Benavídez se desató este viernes por la tarde y obligó a un amplio despliegue de equipos de emergencia en la zona.
El siniestro afectó un galpón de la empresa logística, ubicado dentro de la Planta Norlog, en el partido de Tigre, y generó una intensa columna de humo negro visible desde varios kilómetros.
El incendio comenzó alrededor de las 15 horas y rápidamente tomó magnitud dentro del predio logístico.
Varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a predios linderos.
La densa columna de humo negro pudo observarse desde distintos puntos de Benavídez y localidades cercanas, lo que generó preocupación entre vecinos y trabajadores del área.
Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas.
Ante la magnitud del operativo, se recomienda evitar circular por las inmediaciones y permitir el libre paso de los equipos de emergencia que continúan trabajando en el lugar.