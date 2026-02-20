Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por Milei

Con 135 votos afirmativos, la Cámara Baja avaló la reforma laboral impulsada por Javier Milei tras eliminar el polémico artículo sobre licencias médicas. El texto vuelve al Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó con modificaciones la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en una sesión maratónica iniciada este jueves a las 14 horas, en un clima de fuerte tensión política y sindical.

La iniciativa obtuvo 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención, y ahora deberá volver al Senado para su sanción definitiva tras la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedad.

El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara Alta y era considerado prioritario por el oficialismo, que buscaba convertirlo en ley antes de marzo.

El artículo 44 y la negociación clave

El punto más controvertido fue la eliminación del artículo 44, que proponía reducir los haberes del trabajador enfermo del 100% al 75% o 50%, según los casos.

El Gobierno aceptó retirar ese apartado para garantizar apoyos legislativos y asegurar la aprobación en general. Tras esa modificación, el texto regresará al Senado para su tratamiento final.

Cómo se alcanzó el cuórum en Diputados

El oficialismo logró abrir la sesión con 130 legisladores presentes, apenas por encima del mínimo requerido de 129.

Además de sus aliados habituales —Pro, Unión Cívica Radical y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)—, acompañaron diputados vinculados a gobernadores de Tucumán, Salta, San Juan, Misiones y Catamarca, lo que permitió iniciar el debate pese a las complicaciones logísticas derivadas del paro nacional.

Paro general y tensión en las calles

La sesión coincidió con una huelga general de 24 horas convocada por la CGT, con alta adhesión en el transporte, la industria y el sector público.

La paralización afectó vuelos, trenes, colectivos y múltiples actividades económicas en las principales ciudades del país.

Si bien la central sindical recibió cuestionamientos por no convocar a una movilización formal, organizaciones sociales y sindicales marcharon frente al Congreso bajo un fuerte operativo de seguridad. Durante la jornada, fuerzas policiales reprimieron a un grupo de manifestantes con carros hidrantes y gases lacrimógenos.

Los puntos centrales de la reforma laboral

El proyecto introduce modificaciones estructurales en el sistema laboral argentino:



Reducción de indemnizaciones por despido



Cambios en el régimen de vacaciones



Creación de un “banco de horas” , que reemplaza el pago de horas extra por tiempo compensatorio

Posibilidad de jornadas de hasta 12 horas diarias dentro del límite semanal de 48 horas



Ampliación de la lista de servicios esenciales, con prestaciones mínimas obligatorias



Estas medidas implican restricciones al derecho de huelga y generaron fuertes cuestionamientos de sectores sindicales y opositores.

Fondo de Asistencia Laboral y objeciones

Otro punto que generó resistencias fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones mediante aportes patronales actualmente dirigidos al sistema previsional.

También se incluye la derogación de estatutos profesionales específicos.

Algunos bloques anticiparon objeciones en la votación en particular, lo que mantuvo la incertidumbre sobre el resultado final de ciertos artículos.

Un momento político clave para el Gobierno

El debate se desarrolló en un contexto social y económico complejo. El Gobierno defendió la reforma como una herramienta para reducir la litigiosidad y fomentar el empleo formal.

En contraste, sindicatos y sectores opositores sostienen que implica una pérdida de derechos laborales históricos.

La aprobación en Diputados representa un paso político central para la administración de Milei, que busca consolidar su programa de reformas estructurales.