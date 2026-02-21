La Justicia de San Isidro prohibió el uso de celulares los detenidos de La Banda del Millón

La jueza Andrea Rodríguez Mentasty dispuso la prohibición absoluta de teléfonos para cuatro acusados por el homicidio de la jubilada de 81 años en Acassuso. El fiscal Patricio Ferrari había pedido incomunicar a más de 40 sospechosos.

La Justicia de San Isidro ordenó la prohibición absoluta del uso de teléfonos celulares para cuatro detenidos acusados por el homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga, la jubilada de 81 años asesinada a fines de octubre en su vivienda de Acassuso. Los imputados están señalados como integrantes de La Banda del Millón, organización investigada por una serie de robos violentos y al menos dos homicidios en el norte del conurbano bonaerense.

La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías N°3, Andrea Rodríguez Mentasty, tras un pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien también está a cargo de la UFI de Ciberdelitos del distrito.

Ferrari solicitó la incomunicación de los más de 40 acusados en el expediente y la prohibición del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet, ante la sospecha de que la organización continuaba operando desde distintas unidades penitenciarias.

En la resolución, la magistrada sostuvo que la medida “tiene un propósito cautelar, en la medida que se dirigen exclusivamente a interrumpir u obstaculizar la continuidad del hecho ilícito objeto del proceso, sobre todo cuando la maniobra que se investiga supondría un hecho complejo, que se habría cometido de manera continuada desde distintas unidades carcelarias”.

La decisión alcanza a Miguel Ángel Viera, Ramiro Emiliano Julio, Thiago S. y Santiago Paz, y establece:



La prohibición absoluta de uso, tenencia o acceso directo o indirecto a teléfonos celulares o cualquier dispositivo con capacidad de comunicación electrónica y/o conexión a internet, excepto para comunicaciones con sus abogados defensores.



La instalación de bloqueadores o inhibidores de comunicación móvil.



La requisa diaria para constatar que no posean dispositivos electrónicos.



La prohibición expresa de que terceros intermedien o faciliten el ingreso de dispositivos móviles, bajo apercibimiento de sanciones.



En paralelo, desde el Tribunal Oral N°4 se solicitó al titular de la Unidad Carcelaria N° 28 de Magdalena que informe “de inmediato, mediante procedimiento eficaz y apegado a la reglamentación vigente” respecto del teléfono celular del interno Fernández, Esteban Alexis, ingresado por otro delito pero vinculado a la banda investigada.

El texto judicial agrega: “Una vez recabada la información solicitada, se proveerá lo que por normativa vigente corresponda”.

Tras conocerse la decisión, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, manifestó: “Hay que prohibir de manera urgente el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Lo contrario se está transformando casi en una burla: detener y privar de la libertad tiene, entre otros, el objetivo de alejar el peligro de la sociedad. Con este uso de los celulares, sigue la impunidad, no se preserva a los ciudadanos y se engaña a la sociedad con una falsa idea de justicia”.

Y agregó: “Detenemos delincuentes y siguen delinquiendo desde la cárcel. La Justicia bonaerense sigue permitiendo que las cárceles funcionen como verdaderas oficinas del delito”.

La modalidad de La Banda del Millón

La organización está acusada de al menos una docena de asaltos violentos bajo la modalidad de escruche en viviendas del norte del conurbano bonaerense. Según la investigación, realizaban tareas de inteligencia previas para determinar horarios, rutinas y sistemas de seguridad.

Entre los hechos más resonantes se encuentran los asaltos a la vivienda del periodista Ángel “Baby” Etchecopar y al hermano del intendente Ramón Lanús.

Los investigadores indicaron que menores de hasta 12 años cumplían tareas de vigilancia, incluso simulando entregas para verificar la presencia de moradores. La organización también fue vinculada al asesinato del empresario Jorge De Marco, hallado maniatado y golpeado en marzo de 2024.

Las víctimas eran en su mayoría adultos mayores, varios de más de 80 años, quienes eran intimidados y en algunos casos agredidos físicamente para obtener información sobre bienes de valor.