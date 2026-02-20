edición 8032 - visitas hoy 22622

Tigre

Tigre promocionó su oferta turística en la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 en Colón

El distrito participó con un stand institucional en Colón, donde difundió su oferta cultural, comercial y gastronómica, y afianzó vínculos estratégicos con otros destinos turísticos del país.

El Municipio de Tigre en la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 participó con un stand institucional en la localidad de Colón, Provincia de Entre Ríos, con el objetivo de promocionar su oferta turística y fortalecer vínculos con otros destinos del país.


El encuentro reunió a autoridades del Poder Ejecutivo local y promotores del área de Turismo del Municipio de Tigre, quienes difundieron información sobre las actividades culturales, propuestas comerciales, gastronómicas y opciones de hospedaje del distrito.



Promoción turística de Tigre en Entre Ríos


Durante las jornadas desarrolladas en Colón, los representantes comunales entregaron folletería informativa con datos sobre las distintas experiencias que ofrece la ciudad para visitantes y familias.


Además, se realizaron propuestas lúdicas con merchandising y material promocional de Tigre, con la finalidad de potenciar la visibilidad del destino y consolidar su posicionamiento a nivel nacional.


La subsecretaria de Turismo, Natalia Cazzola, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y señaló: “Estos encuentros nos permiten seguir posicionando a Tigre como un destino activo, que no solo promociona su oferta turística sino que también construye vínculos estratégicos con otras localidades del país. Participar en eventos de alcance nacional nos brinda la posibilidad de mostrar la diversidad de experiencias que ofrece nuestra comunidad y consolidar una red de trabajo colaborativo con ciudades que comparten una fuerte identidad turística".


Intercambio de experiencias y fortalecimiento del destino


La Fiesta Nacional de la Artesanía 2026 se desarrolló durante dos jornadas en la provincia de Entre Ríos. El objetivo central del evento fue fortalecer a los territorios como sitios turísticos durante los 365 días del año, además de intercambiar experiencias de gestión con autoridades de diferentes destinos del país.


La presencia de Tigre en el encuentro apuntó a consolidar su perfil como destino familiar y ampliar su red de articulación con otras ciudades con identidad turística.

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Catherine Araujo Hernandez, CUIT 27-96321867-4, transfiere el fondo de comercio del rubro barbería, expediente de habilitación N° 4112-14214/23, sito en Boulevard del Mirador 530, Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, a Pablo Daniel Brandan, CUIT 20-30148290-7.

