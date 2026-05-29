Teatro Otamendi: la cartelera completa de junio con Luis Machín, Hernán Piquín y cine gratuito

La sala de San Fernando presentó su programación para junio con teatro, danza, humor, propuestas para las infancias y nuevas funciones gratuitas del ciclo Cine Club.

El Teatro Otamendi de San Fernando presentó su programación de junio con una agenda que incluirá teatro, danza, humor y cine gratuito en San Fernando.

Entre las figuras destacadas estarán Luis Machín, Hernán Piquín, Leticia Brédice, Pedro Saborido y el elenco de Made in Lanús.

La programación se desarrollará durante todo el mes en la sala de Sarmiento 1477 y combinará espectáculos para adultos, propuestas para las infancias y nuevas funciones del ciclo Cine Club.

Las entradas pueden reservarse a través del sitio web oficial www.teatrootamendi.com. Consultas telefónicas: 1127131966 (lunes a viernes de 10 a 20h).

Programación

Qatar en Contexto: La Final

Viernes 5 de junio, 20 hs. Ciclo Noches de Cine Club (entrada gratuita).



Director: Octavio Gencarelli.

Octavio Gencarelli.

Sinopsis: Serie documental sobre el mundial de 2022. Octavio Gencarelli presenta en vivo el capítulo final sobre el histórico partido contra Francia, los penales y la obtención de la tercera copa.



La Última Sesión de Freud

Sábado 6 de junio, 20 hs. Sábados Espectaculares.



Director: Daniel Veronese.

Daniel Veronese.

Elenco: Luis Machín y Javier Lorenzo.

Luis Machín y Javier Lorenzo.

Sinopsis: El Dr. Sigmund Freud (Machín) invita a su casa en Londres al académico C.S. Lewis (Lorenzo). El encuentro ocurre el día que Inglaterra entra en la Segunda Guerra Mundial y gira en torno a debates sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida.



Me Verás Volver

Domingo 7 de junio, 19 hs. Ciclo de Danza.



Artista: Hernán Piquín.

Hernán Piquín.

Sinopsis: La historia de Juan y Ana, quienes se conocen en un concierto de Soda Stereo. Tras un amor marcado por la enfermedad y la resiliencia, la obra celebra la música de la banda a través de la danza.



Muchachos, la película de la gente

Viernes 12 de junio, 20 hs. Ciclo Noches de Cine Club (entrada gratuita).



Director: Jesús Braceras.

Jesús Braceras.

Sinopsis: Registro de los festejos por el título de la Selección Argentina en Qatar 2022, utilizando videos de argentinos alrededor del mundo y material inédito de las calles.



Saborido & Lakerman

Sábado 13 de junio, 20 hs. Sábados Espectaculares.



Protagonistas: Pedro Saborido y Adrián Lakerman.

Pedro Saborido y Adrián Lakerman.

Detalle: Espectáculo sobre humor, abarcando las figuras de Maradona, Charly García, Borges y Cristina Kirchner. (Solo mayores de 18 años).



Milagros

Domingo 14 de junio, 19 hs. Ciclo de Teatro.



Director: Cristian Morales.

Cristian Morales.

Elenco: Leticia Brédice y Cristian Morales.

Leticia Brédice y Cristian Morales.

Sinopsis: Milagros Figueroa Alcorta, una mujer de la alta sociedad, contrata a un director para transformar su privacidad matrimonial en un acto de justicia pública, convirtiendo la escena en un "tribunal emocional".



227 lunas

Viernes 19 de junio, 20 hs. Ciclo Noches de Cine Club (entrada gratuita).



Directora: Brenda Taubin.

Brenda Taubin.

Sinopsis: Alejandro, un artesano que crea planetas a escala, recibe un encargo de la Agencia Espacial Europea para realizar 227 lunas en miniatura para una misión a Júpiter.



Madre Ficción

Sábado 20 de junio, 20 hs. Sábados Espectaculares.



Director: Mariano Tenconi Blanco.

Mariano Tenconi Blanco.

Elenco: Diego Velazquez, Camila Peralta, Marcos Ferrante y Valeria Lois. (Músicos: Ian Shifres y Gonzalo Pérez).

Diego Velazquez, Camila Peralta, Marcos Ferrante y Valeria Lois. (Músicos: Ian Shifres y Gonzalo Pérez).

Sinopsis: Un dramaturgo argentino intenta escribir una obra en 1994, bloqueado por el mito familiar que tiene sobre Uruguay, país de origen de su madre y abuela. La obra recorre un siglo de historia y literatura del Río de la Plata.



Las cinéphilas

Viernes 26 de junio, 20 hs. Ciclo Noches de Cine Club (entrada gratuita).



Directora: María Álvarez.

María Álvarez.

Sinopsis: Relato sobre mujeres jubiladas de España, Uruguay y Argentina que concurren al cine todos los días para aliviar la soledad y el paso del tiempo.



El Cubo de Nina

Sábado 27 de junio, 16 hs. Ciclo de Teatro Infancias.



Compañía: La Lupe Teatro.

La Lupe Teatro.

Premios: Villafañe 2024 a Dispositivo Escénico Original.

Villafañe 2024 a Dispositivo Escénico Original.

Detalle: Recomendada para mayores de 5 años. La historia de Nina, quien decide encerrarse en un cubo y debe tomar valor para salir y volver a vincularse con el mundo exterior.



Made in Lanús

Domingo 28 de junio, 19 hs. Ciclo de Teatro.