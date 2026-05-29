San Fernando: el HCD aprobó la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025

En una sesión especial, el cuerpo legislativo dio luz verde al balance presentado por la gestión local, que pone énfasis en la inversión en obra pública y el mantenimiento de servicios esenciales.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Fernando avanzó este año con la aprobación, por mayoría, de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2025. El balance, enviado por el Departamento Ejecutivo municipal, recibió el aval del cuerpo legislativo en una sesión especial donde se ponderó el nivel de ejecución de las partidas destinadas a infraestructura y servicios para la comunidad.

Al finalizar la jornada, el presidente del HCD, Santiago Ríos, destacó el esquema administrativo que permitió alcanzar los resultados presentados ante los concejales. “Fue una Rendición muy importante, de un Presupuesto muy ordenado y hecho responsablemente, que garantiza cada año la prestación de todos los servicios que brinda el Municipio de salud, seguridad, cultura, deporte, educación, todos servicios de primerísima calidad”, señaló el funcionario.

La inversión en infraestructura y servicios

El análisis de la ejecución presupuestaria no solo comprendió las cuentas corrientes, sino que funcionó como una radiografía de los proyectos concretados en el distrito durante el periodo fiscal 2025. Entre los puntos sobresalientes que el gobierno local destacó tras la votación, se encuentran avances significativos en el tejido urbano y espacios de uso público.

Santiago Ríos hizo hincapié en que este respaldo legislativo refleja una “eficiente ejecución presupuestaria” que permitió llevar adelante obras de impacto directo en los vecinos. En este sentido, se resaltó la inauguración del nuevo Teatro Otamendi, la apertura del Polideportivo N°11 y la puesta en marcha del Centro de Kinesiología.

Además de los espacios culturales y deportivos, el presupuesto incluyó partidas fundamentales para la mejora de la infraestructura vial, tales como la repavimentación de calles y avenidas, y el inicio de la primera etapa de obras en el Parque Industrial, incluyendo las tareas de movimiento de suelos. La renovación integral de establecimientos escolares también formó parte del paquete de inversiones que el HCD convalidó en esta sesión.