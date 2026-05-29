Puente Labruna: habilitaron el nuevo ramal y cambiaron el sentido de circulación en Núñez

La Ciudad habilitó el nuevo ramal del Puente Labruna, duplicando su capacidad vehicular. Además, se implementó un par vial entre Udaondo y Campos Salles para agilizar el acceso a la autopista Lugones.

La Ciudad habilitó hoy al tránsito la primera etapa de la obra de ampliación del Puente Labruna en el barrio de Núñez. La construcción de un puente paralelo al existente permite ahora contar con doble carril en cada sentido, una intervención destinada a mejorar la circulación en la zona del Parque de Innovación, el estadio de River Plate y Ciudad Universitaria.

La implementación de este ramal se complementa con cambios en los sentidos de circulación de las arterias aledañas para ordenar el flujo vehicular. A partir de ahora, la avenida Udaondo funciona como mano única hacia Libertador desde la autopista Lugones, mientras que la calle Campos Salles se convirtió en la vía de salida hacia la autopista desde Libertador.

Debido a esta reconfiguración, el giro a la izquierda desde Avenida del Libertador hacia Udaondo —que anteriormente se ubicaba entre las calles Iberá y Quesada— fue trasladado a la intersección con Campos Salles. Asimismo, se modificaron las paradas de las líneas de colectivos 28 y 42: los servicios que circulan hacia Libertador mantienen sus paradas en Udaondo, mientras que las unidades que se dirigen hacia Lugones, Cantilo o Ciudad Universitaria deben abordarse sobre Campos Salles.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisó el inicio de la operatoria junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella. Según la información oficial, esta medida beneficia a más de 350.000 personas que transitan diariamente por el sector, con el objetivo de que las avenidas Lugones y Cantilo, junto a las vías del tren Belgrano Norte, dejen de funcionar como una barrera urbana.

Obras previstas en la zona

El proyecto de ampliación del Puente Labruna contempla etapas futuras:



Construcción de una pasarela peatonal de 4 metros de ancho con una bicisenda de 2,40 metros.

metros de ancho con una bicisenda de metros.

Dos nuevas conexiones vehiculares para ingresar a la autopista Lugones desde el puente y una subida adicional desde Cantilo.



Desarrollo de explanadas, áreas de descanso, sectores deportivos y espacios gastronómicos lindantes al Parque de la Innovación.



A menos de dos kilómetros, la Ciudad planifica el "Anillo La Pampa", que incluirá un túnel vehicular bajo la avenida Lugones y las vías del ferrocarril, además de un puente peatonal elevado sobre la autopista Illia con el fin de conectar el tejido urbano con el Río de la Plata y el Aeroparque Jorge Newbery.