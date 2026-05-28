Tigre venció a Alianza Atlético y clasificó a los playoffs de la Copa Sudamericana

El conjunto dirigido por Diego Dabove se impuso 2-0 ante Alianza Atlético en Victoria. Gracias a este resultado y a la combinación de otros marcadores, el equipo avanzó al repechaje por un lugar en los octavos de final.

El estadio José Dellagiovanna vivió una noche de definición absoluta. Tigre cumplió con su objetivo al derrotar 2-0 a Alianza Atlético en la última jornada del Grupo A, logrando así el pasaje a los playoffs de la Copa Sudamericana. El triunfo, necesario por donde se lo mire, se completó con la ayuda del resultado ajeno: el empate sin goles entre América de Cali y Macará le abrió al equipo de Victoria las puertas de la siguiente instancia.

El conjunto dirigido por Diego Dabove afrontó el encuentro con la presión de depender de otros factores, pero enfocó sus energías en doblegar a la férrea defensa del elenco peruano. A pesar de intentar constantemente por las bandas durante la primera mitad, el marcador se mantuvo inalterado hasta el regreso de los vestuarios.

La apertura del marcador llegó apenas iniciado el complemento. Jabes Saralegui probó de media distancia y, tras un pique que descolocó al arquero Daniel Prieto, la pelota terminó ingresando para desatar el festejo en las tribunas. Con la ventaja, el local buscó tranquilidad y la encontró mediante la pelota parada: un tiro de esquina ejecutado por Gonzalo “Pity” Martínez derivó en un anticipo de taco de Joaquín Mosqueira, quien asistió a Alan Barrionuevo para sellar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Tigre cerró su campaña en la fase de grupos con 9 unidades, acumulando dos triunfos, tres empates y una derrota. El equipo ahora aguarda por el cruce del repechaje, donde buscará el boleto a los octavos de final enfrentando a uno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores.