Vicente López planta nuevo olivo en la Plaza Vicente López y Planes como símbolo de paz

La intendenta junto a vecinos y la comunidad judía participaron de la ceremonia en la Plaza Vicente López y Planes, que ahora cuenta con un olivo renovado tras la caída del ejemplar original de los años 70.

En la Plaza Vicente López y Planes de Olivos, la intendenta Soledad Martínez encabezó la plantación de un nuevo olivo, un símbolo histórico de paz, respeto y diversidad en el distrito de Vicente López. Este acto reunió a vecinos, autoridades municipales y representantes de la comunidad judía local, así como a referentes de organizaciones ligadas a la historia del árbol.

El olivo original, que marcaba un hito en la plaza desde fines de la década del 70, fue retirado luego de haberse secado en el contexto de una renovación del espacio público. Este árbol había sido donado a la comunidad por la familia Moussatche, con el apoyo de la Embajada de Israel y plantado por iniciativa del entonces intendente Pedro Augusto Ursini. La tradición y el simbolismo que rodean a este árbol motivaron la reposición con un ejemplar nuevo, cedido nuevamente por la familia Moussatche, la Embajada y la organización Keren Kayemet LeIsrael, dedicada a la forestación y protección ambiental desde 1901.

Durante la ceremonia, la intendenta destacó la relevancia del olivo para la historia local al recordar: “Los vecinos de Olivos teníamos una falta en esta plaza, y nosotros institucionalmente una deuda con una parte muy importante de la historia de este lugar. También con lo que representa este olivo: un espacio de encuentro para la comunidad”. Además, junto a autoridades religiosas y miembros de las instituciones participantes, realizó un aporte simbólico de tierra al pie del árbol renovado, acompañado por la colocación de una placa conmemorativa junto a la familia Moussatche.

En el acto participaron el presidente de Lamroth Hakol, Marcos Juejati, y el rabino Fabián Skornik, junto a la presidenta de Keren Kayemet LeIsrael, Jessica Souss, representantes de la Embajada de Israel, el padre Mariano de la Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos y San Pío, y funcionarios locales.

Soledad Martínez subrayó que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre las diferentes comunidades del partido y afirmó: “Nada mejor que este olivo para representar lo que somos los vecinos de Olivos y de todo Vicente López: gente respetuosa de la diversidad”.