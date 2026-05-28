Vicente López intensifica el “Plan de Otoño” para limpieza de calles y sumideros

El Municipio refuerza el mantenimiento urbano con cuadrillas especiales y equipos de aspiración de hojas para prevenir obstrucciones y mejorar la circulación.

El Municipio de Vicente López intensificó en los últimos días el denominado Plan de Otoño, un operativo especial de higiene urbana diseñado para reforzar el mantenimiento de calles, veredas y desagües pluviales durante la época de mayor caída de hojas. Según precisaron desde la gestión local, el despliegue busca optimizar la circulación vecinal y prevenir riesgos de anegamientos ante eventuales lluvias intensas.

En el marco de este despliegue, la intendenta Soledad Martínez recorrió los trabajos realizados en las localidades de La Lucila y Florida. Durante la supervisión, la jefa comunal señaló: “Durante el otoño reforzamos todo el trabajo de limpieza de calles, veredas, parques y espacio público. Esto significa para los vecinos más gente trabajando en la calle, más barrenderos, más recolectores y más equipos de higiene urbana manteniendo limpias las calles, las esquinas y los sumideros”.

El operativo cuenta con un refuerzo logístico que incluye la puesta en marcha diaria de una máquina aspiradora y trituradora de hojas, además de tres camiones con equipos de recolección que operan en conjunto con los barrenderos. Asimismo, el esquema contempla la incorporación de más personal de barrido durante el turno tarde y la utilización de dos equipos con chipeadoras para retirar ramas, tareas que se complementan con el despeje de luminarias y la poda preventiva.

Al referirse a la importancia de estas acciones para la calidad de vida en el distrito, Martínez sostuvo: “Mantener lindo y limpio Vicente López es parte de nuestro trabajo. Es lo que hace distinto a este municipio sobre otros del conurbano. Es una tarea que requiere mucho esfuerzo de los equipos, con recursos que pagan los vecinos con sus tasas todos los meses, pero que vuelven en más servicios y de mejor calidad”.

De esta manera, el Ejecutivo local busca garantizar que la infraestructura de desagües pluviales permanezca despejada, reduciendo las posibilidades de obstrucciones y asegurando una movilidad más segura para vecinos y vehículos en toda la comuna.