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Policiales / San Isidro

Incendio en Martínez: seis dotaciones de bomberos trabajaron en una vivienda de la calle Pirovano

Incendio en Martínez
El fuego afectó la planta alta y el techo de la vivienda. Dos personas se autoevacuaron antes de la llegada de los bomberos y no hubo heridos.

Un incendio se registró durante la mañana de este jueves 28 de mayo en una vivienda ubicada sobre la calle Pirovano, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro. El fuego afectó la planta alta y el techo de la propiedad, donde trabajaron seis dotaciones de bomberos para controlar la situación.


El hecho ocurrió cerca de las 7:30, cuando un móvil de la Patrulla Municipal que realizaba tareas de recorrida visualizó humo que salía desde la parte superior de la finca y solicitó la presencia de los equipos de emergencia.



Cerca de 25 bomberos de San Isidro se desplazaron al lugar para las tareas de extinción. Las llamas se iniciaron en la tercera planta de la estructura y se propagaron hacia otros ambientes, aunque la rápida intervención evitó que el siniestro afectara a las viviendas linderas.


En el interior de la vivienda se encontraban un hombre y una mujer, quienes lograron autoevacuarse antes de la llegada de las unidades de rescate. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal médico de una ambulancia, sin que fuera necesario su traslado a centros asistenciales.


Tras las tareas de control y extinción, el operativo finalizó sin lesionados. Actualmente, se investigan las causas que dieron origen al fuego.

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