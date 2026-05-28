Tigre: el Municipio avanza con 43 frentes de obra en infraestructura educativa

El Municipio de Tigre avanza con 43 frentes de obra en todo el distrito este 2026. El intendente Julio Zamora supervisó la refacción de la Escuela Secundaria N° 26.

El Municipio de Tigre consolida este 2026 un plan de infraestructura educativa que ya alcanza los 43 frentes de obra distribuidos en todo el territorio. Como parte de estas tareas de mejora continua, el intendente Julio Zamora recorrió esta semana el avance de la refacción integral en la Escuela Secundaria N° 26 de General Pacheco, un proyecto clave para la modernización de los espacios de enseñanza.

Según precisaron desde la gestión comunal, el objetivo central de esta intervención es dotar de autonomía funcional al establecimiento, que hasta el momento compartía el edificio con una escuela primaria. Los trabajos incluyen la creación de un ingreso propio sobre la calle Zapiola y la incorporación de dependencias diseñadas para optimizar la circulación y el uso de las instalaciones.

Durante la recorrida, Zamora detalló: “Estamos culminando la primera parte de la reforma. Consiste en darle independencia a la secundaria que comparte edificio con la primaria. Hicimos un recambio de techo y todas las dependencias nuevas. Posteriormente vamos a avanzar con la ampliación del espacio educativo”.

La hoja de ruta del municipio para este establecimiento contempla, en una segunda etapa, la construcción de nuevas aulas y un Salón de Usos Múltiples (SUM), además de sumar espacios complementarios necesarios para la actividad pedagógica.

De acuerdo a los registros del Ejecutivo, las 43 intervenciones ejecutadas en lo que va del año abarcan un espectro que va desde refacciones integrales hasta la instalación de módulos nuevos y ampliaciones, reafirmando una estrategia sostenida para fortalecer la infraestructura de la educación pública en el distrito.