Ojos en Alerta en San Isidro: múltiples intervenciones terminaron con detenciones tras alertas vecinales

El sistema Ojos en Alerta se consolidó como una herramienta operativa clave en San Isidro. A través de reportes por WhatsApp, el municipio coordinó detenciones y recuperaciones de bienes en operativos rápidos.

El sistema Ojos en Alerta, que nuclea a más de 23.000 vecinos, se ha convertido en un componente operativo central para la prevención delictiva en el distrito. La herramienta transforma los teléfonos de los ciudadanos en extensiones del Centro de Operaciones Municipal (COM), permitiendo que desde una foto enviada por un vecino hasta una ubicación compartida en tiempo real, se conviertan en información procesable para los móviles en la calle.

Según informaron desde el municipio de San Isidro, la capacidad operativa quedó expuesta en diversos procedimientos recientes. Uno de los hechos más significativos fue el caso de un vecino que detectó su motocicleta, sustraída el día anterior, a la venta en Facebook Marketplace. En lugar de actuar por su cuenta, alertó al sistema y los oficiales de seguridad coordinaron la intervención: pactaron un encuentro con los vendedores: al llegar al lugar, las patrullas cercaron la zona, logrando la detención de dos personas y la recuperación del vehículo.

También destacaron que la dinámica de Ojos en Alerta permitió intervenir en delitos flagrantes. En la avenida Del Libertador al 15.700, tras un mensaje urgente enviado por un vecino, las patrullas irrumpieron en el lugar en menos de cinco minutos, deteniendo a dos sujetos que forzaban los accesos de una vivienda para robar bicicletas.

Otros episodios ratificaron esta operatividad. En la avenida Centenario al 1400, el cruce de un aviso vecinal con las cámaras de seguridad permitió confirmar el merodeo en un predio y cercar la manzana para detener a dos personas que habían ingresado ilegalmente. Asimismo, en el cruce de Yatay y Medrano, un testigo reportó a un hombre que caminaba tanteando puertas de autos estacionados; el COM visualizó las cámaras en tiempo real y guió a los efectivos de calle hasta concretar el arresto.

Desde la Secretaría de Seguridad local explicaron que este sistema no reemplaza a los patrullajes ni a las más de 2.600 cámaras de vigilancia, sino que potencia todo el esquema. Según detallaron, el objetivo es optimizar los recursos disponibles utilizando la información precisa que aporta el vecino para que los oficiales de monitoreo guíen a los móviles con exactitud quirúrgica hacia los delincuentes.

Según los registros oficiales, durante el mes de abril, cerca del 33% de los contactos recibidos por el área de seguridad ingresaron exclusivamente a través de este número de WhatsApp. La expansión del programa alcanzó recientemente al 80% de los comerciantes de Las Lomas, consolidando un esquema donde la información vecinal busca reducir la burocracia del llamado telefónico tradicional.