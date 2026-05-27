Leasing bonaerense: los municipios acceden a fondos clave para maquinaria y seguridad

El gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, firmaron nuevos contratos con siete distritos para la compra de equipamiento. El financiamiento ya alcanzó a más de 100 municipios bonaerenses.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, una nueva jornada de firma de contratos de leasing destinados a siete municipios bonaerenses. El acuerdo, que alcanza un monto total de $4.019 millones, permitirá a las comunas adquirir bienes de capital esenciales para su funcionamiento y la prestación de servicios públicos.

La actividad se desarrolló en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno, donde el mandatario provincial subrayó la importancia de la banca pública en el actual escenario económico. “Desde el Gobierno provincial asumimos el compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a los intendentes y asegurar que las gestiones municipales puedan dar respuestas a sus vecinos”, afirmó Kicillof. El Gobernador destacó que, a través de esta herramienta financiera, ya se logró asistir a más de 100 distritos para la adquisición de equipamiento.

En el marco de la presentación, el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, hizo énfasis en el alcance federal y territorial de la herramienta. “A través de Provincia Leasing logramos llegar al 70% de la población de la provincia de Buenos Aires: estamos orgullosos y convencidos del rol que cumple la banca pública para los y las bonaerenses”, sostuvo, y añadió que la línea sigue abierta a disposición de todos los municipios que requieran financiamiento productivo local.

La “Línea Municipios 2026” permite a las comunas acceder a fondos para rubros estratégicos como maquinaria, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y servicios urbanos. En esta oportunidad, los convenios fueron rubricados por los intendentes de Moreno, Mariel Fernández; General San Martín, Fernando Moreira; Carlos Casares, Daniel Stadnik; General Madariaga, Esteban Santoro; Coronel Pringles, Lisandro Matzkin; Rauch, Maximiliano Suescun; y la intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina.