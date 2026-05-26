Preocupación por la Selección: el detalle de las lesiones y la decisión de Scaloni a días del debut en el Mundial

A pocos días del debut ante Argelia, el entrenador confirmó que viajará a Estados Unidos con un grupo de respaldo. El estado físico de Lionel Messi, Cuti Romero y Dibu Martínez, bajo la lupa.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina atraviesa una etapa crítica en su preparación. El entrenador Lionel Scaloni no solo debe definir la lista definitiva de 26 futbolistas, sino que también gestiona un parte médico extenso que pone en duda la disponibilidad de varios pilares del equipo, con Lionel Messi como principal foco de atención tras su lesión en el Inter Miami.

“Estábamos viendo el partido acá en el predio y nos dimos cuenta de que pidió el cambio y que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas... Lógicamente que preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora, a esperar qué evolución tiene y, sobre todo, ver en los estudios si es realmente así como dicen”, explicó Scaloni en un adelanto de una entrevista con DSports. Se estima que la sobrecarga en el isquiotibial le demandará entre 10 y 14 días de recuperación.

La situación es generalizada: el cuerpo técnico trabaja sobre una prelista de 55 nombres para cubrir posibles bajas. Entre los afectados, Cuti Romero sufre un esguince grado dos en la rodilla derecha tras un choque con su arquero, Antonin Kinsky, en el partido ante Sunderland, y su presencia ante Argelia el 16 de junio es una incógnita. En los laterales, tanto Gonzalo Montiel (desgarro en cuádriceps tras el duelo ante Rosario Central) como Nahuel Molina (lesión muscular ante Celta) llegan al límite.

A este panorama se suman Marcos Acuña, quien fue reemplazado en la final ante Belgrano, y Emiliano "Dibu" Martínez, quien sufrió una rotura de dedo en la entrada en calor previa a la final de la Europa League. “Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, confesó el arquero, cuya participación en los amistosos ante Honduras (6 de junio) e Islandia (9 de junio) está en riesgo.

Para mitigar riesgos, Scaloni llevará a la gira previa por Estados Unidos (viaje previsto para el sábado 30 de mayo) un grupo de respaldo que incluye a Nicolás Capaldo (Hamburgo SV), Agustín Giay (Palmeiras), Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Ignacio Ovando y Simón Escobar. “Más allá de que sean jóvenes mirando a futuro, nosotros todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasa algo después de cerrada la lista y hasta el primer partido”, sentenció el DT.

El camino argentino en la fase de grupos del Mundial será: