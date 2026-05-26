Sebastián Rovira cuestionó la rendición de cuentas y apuntó contra el bloque de LLA en Tigre

Con el respaldo del bloque libertario, el oficialismo logró aprobar el ejercicio 2025. Sebastián Rovira cuestionó las prioridades de la gestión, las obras inconclusas y la falta de transparencia en los recursos.

En la última sesión del Concejo Deliberante de Tigre, se aprobó la rendición de cuentas 2025 de la gestión del intendente Julio Zamora, tras una votación que resultó en 15 votos a favor y 7 en contra. El oficialismo obtuvo el respaldo necesario con el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza (LLA), mientras que el rechazo fue impulsado por el bloque de Fuerza Patria, junto a los concejales Juan Furnari y Josefina Pondé.

Durante el debate, el concejal Sebastián Rovira expuso una crítica detallada sobre las prioridades de la gestión y la transparencia del gasto en Tigre. “La gestión no se mide por la cantidad de anuncios. Se mide por la cantidad de problemas que resuelve”, sostuvo el edil, planteando que el municipio “recauda muchísimo, pero sigue sin resolver cuestiones básicas para los vecinos”.

En relación a la obra pública, el concejal cuestionó las demoras y la falta de ejecución de partidas educativas y sanitarias: “Las obras públicas no pueden depender del calendario electoral. No se puede inaugurar una obra antes de una elección y seguir construyéndola después”. En ese sentido, mencionó las obras inconclusas en los teatros de El Talar y Don Torcuato, y el caso del polideportivo de Bajo Pacheco.

Asimismo, remarcó la falta de ejecución de fondos para el jardín de infantes del barrio La Mascota en Benavídez y la situación de los vecinos que “hacen fila a las dos de la mañana para conseguir un turno médico”.

Respecto al manejo de los recursos, Rovira fue enfático: “Que un municipio tenga plata no significa que pueda gastarla sin prioridades”. En cuanto a la transparencia, añadió: “Una rendición de cuentas no puede transformarse en un trámite automático. Los vecinos tienen derecho a saber cómo se administra la plata que aportan todos los meses con sus impuestos”.

Finalmente, el concejal marcó una clara diferencia con otros sectores de la oposición: “Nosotros no creemos en un municipio que no haga obras, como proponen los libertarios. Creemos en un municipio que haga las obras bien, las termine a tiempo, pague lo que valen y resuelva los problemas importantes”.

Sevastián Rovira justificó su voto negativo en redes