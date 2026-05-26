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Detuvieron a un conductor alcoholizado que circulaba en zigzag y con niebla por la Autopista La Plata

Detuvieron a un conductor con 1,95 de alcohol en sangre en la Autopista Buenos Aires - La Plata
El automovilista fue interceptado en el Peaje de Hudson tras circular a alta velocidad en medio de una intensa niebla. El test arrojó un resultado de 1,95 gramos de alcohol en sangre.

Un automovilista fue interceptado y detenido este martes en el Peaje de Hudson, luego de circular realizando maniobras peligrosas de zigzag sobre la Autopista Buenos Aires - La Plata. El operativo, llevado a cabo por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con AUBASA, se dio en un contexto de altísima peligrosidad debido a la escasa visibilidad por la intensa niebla que afectaba la traza.



El vehículo fue detectado por personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial entre los kilómetros 20 y 30. Según el reporte oficial, el conductor avanzaba a alta velocidad y se desplazaba de forma errática de un carril a otro, poniendo en riesgo inminente al resto de los vehículos que transitaban por la autopista en condiciones climáticas adversas.


Al llegar al control en Hudson, el conductor fue sometido al test de alcoholemia. El resultado confirmó una intoxicación severa: 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite permitido por la normativa vigente en territorio bonaerense.


Como consecuencia del hecho, los agentes procedieron a la retención inmediata de la licencia de conducir y al labrado del acta de infracción correspondiente. Desde la cartera provincial enfatizaron que, al conducir bajo los efectos del alcohol y en condiciones de nula visibilidad, el riesgo de una tragedia se multiplica, justificando el refuerzo de los operativos de control en las principales rutas y autopistas.

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