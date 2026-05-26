Julio Zamora habló de la crisis económica durante los festejos por el 25 de Mayo en Tigre

El intendente participó de actividades en El Talar, Rincón de Milberg y Benavídez junto a instituciones, excombatientes, clubes y vecinos. Durante la jornada, habló sobre la situación económica y convocó a construir “un camino de desarrollo, inclusión y solidaridad”.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó este 25 de Mayo de distintas celebraciones por el Día de la Patria en las localidades de El Talar, Rincón de Milberg y Benavídez, donde compartió actividades junto a instituciones, vecinos, clubes y organizaciones sociales.

Durante la recorrida, el jefe comunal se refirió al contexto económico y convocó a construir un clima de diálogo y solidaridad. “Hay que reflexionar sobre el camino que debe tomar Argentina, que tiene que ser de desarrollo, inclusión y solidaridad”, expresó.

Las actividades comenzaron en el barrio La Paloma de El Talar, sobre la calle Las Dalias, donde participaron la Unión de ex Combatientes de Tigre, clubes de barrio, entidades educativas, organizaciones sociales y manzaneras. Allí se realizó un desfile de instituciones con banderas y una presentación de agrupaciones gauchas a caballo que avanzaron hasta el escenario principal ubicado en la intersección con Paraguay.

Además, vecinos y familias disfrutaron de espectáculos de ballets folclóricos y música en vivo durante la jornada patria organizada junto al Municipio.

“Es un contexto complejo, pero días como estos son para abrazarnos y mirar lo que le está pasando al otro”, señaló Julio Zamora durante el recorrido.

Y agregó: “Tiene que haber un mensaje de diálogo y entender cuáles son realmente nuestros problemas para brindar una solución. Ante el grito de muchos espacios políticos e irascibilidad que tienen algunos dirigentes, nosotros tenemos que transmitir calma y comprensión de las dificultades para poder avanzar en cada una de las comunidades”.

Recorrida por Rincón de Milberg y Benavídez

La jornada continuó en el Club Rincón de Rincón de Milberg, donde vecinos compartieron un almuerzo con empanadas, locro y guiso. También hubo música folclórica en vivo y participaron centros de jubilados, organizaciones sociales y veteranos de Malvinas.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, destacó el trabajo de las instituciones locales y el acompañamiento comunitario durante los festejos.

“Este día nos convoca a unirnos, disfrutar el trabajo realizado y asumir compromisos para el futuro. Queremos un Municipio cada vez más grande que pueda acompañar a los ciudadanos y ciudadanas en la realización de sus sueños”, afirmó.

El cierre de las actividades se realizó en Benavídez, donde agrupaciones tradicionalistas desfilaron a caballo sobre la avenida Alvear frente a vecinos y vecinas que siguieron la celebración. También participaron instituciones educativas, clubes de barrio, organizaciones sociales y excombatientes de Malvinas.

Luego, las autoridades se trasladaron al Club 12 de Octubre, donde continuaron los festejos con comidas típicas, espectáculos musicales y bailes folclóricos.

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