Miguel Schmukler cuestionó la gestión de Tigre y afirmó que “a nivel municipal se necesita un bisturí, no una motosierra”

El coordinador de La Libertad Avanza en Tigre habló sobre el armado libertario en el distrito, cuestionó la gestión de Julio Zamora y planteó la necesidad de modernizar el Municipio con tecnología e inteligencia artificial.

El coordinador de La Libertad Avanza en Tigre, Miguel Schmukler, cuestionó la gestión municipal de Julio Zamora y aseguró que el distrito necesita una administración “más eficiente”, aunque diferenciando el enfoque local del ajuste impulsado por el Gobierno nacional. “A nivel municipal se necesita un bisturí, no una motosierra”, afirmó.

Durante una entrevista en el programa “Conexión Local”, el dirigente libertario analizó el proceso de construcción política del espacio en Tigre y sostuvo que el objetivo es consolidar una estructura basada en equipos técnicos y trabajo territorial.

“La Libertad Avanza es un proyecto nuevo donde el presidente es electo y después se empieza para atrás, a construir el partido, las fundaciones”, señaló Schmukler.

El referente local explicó además que buscan ordenar las distintas expresiones internas del espacio a partir del trabajo político y técnico. “La impronta que quiero que tengamos mi equipo y yo es que el trabajo sea lo ordenador. No la rosca”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que vienen conformando equipos vinculados a juventud, comunicación y análisis técnico de la gestión municipal, incluyendo el estudio de la rendición de cuentas.

“Ante una votación importante tengo que traer expertos en la materia, unificar criterios y discutir para dentro”, expresó.

Schmukler también dejó en claro la posición de La Libertad Avanza frente al gobierno local. “Nosotros somos oposición al gobierno local. Obviamente, oposición constructiva, pero somos oposición. Eso es clarísimo”, remarcó.

Al analizar la situación de Tigre, cuestionó la falta de nuevas ideas en la administración municipal y planteó la necesidad de revisar la calidad del gasto público.

“Cuando veo la rendición, faltan ideas. Tigre tiene parque industrial, sector privado, barrios cerrados, Panamericana, líneas de tren, comercio, tiene de todo”, afirmó.

La propuesta de modernización para Tigre

El dirigente libertario planteó además que el distrito debería avanzar hacia un modelo de gestión más moderno, con incorporación de tecnología e inteligencia artificial para agilizar procesos administrativos.

“Estoy convencido de que la aprobación de un trámite debería ser en 24 horas”, ejemplificó.

En otro tramo de la entrevista, diferenció el concepto de “motosierra” aplicado por el Gobierno nacional de la lógica que, según su mirada, necesita un municipio.

“A nivel municipal se necesita un bisturí, no una motosierra”, insistió, al señalar que las comunas deben continuar realizando obras, aunque con mayor control y eficiencia del gasto.

Consultado por el futuro político del espacio, Schmukler aseguró que ya trabajan con una proyección hacia las elecciones de 2027.

“El Tigre que viene tiene que ser disruptivo”, afirmó, y sostuvo que el distrito puede convertirse en “el núcleo absoluto de la provincia de Buenos Aires” en materia de infraestructura, turismo y desarrollo.

Las internas libertarias y el vínculo con Cernadas

Schmukler también se refirió a las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza y al vínculo con otros sectores del espacio libertario en Tigre.

Sobre Segundo Cernadas, señaló que mantiene una relación franca y consideró que todavía tiene “mucho que aportar” a la política local.

En relación con el sector referenciado en Diego Avancini y Juan José Cervetto, planteó que el diálogo debe continuar.

“Ellos entraron al Concejo Deliberante representando una idea y todo lo que represente esa idea tiene que tener al menos un diálogo”, expresó.