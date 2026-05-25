Accidente fatal en Panamericana: un menor perdió la vida tras cruzar la autopista en bicicleta

El hecho ocurrió durante la noche del domingo a la altura del kilómetro 44. El menor habría ingresado a la traza en bicicleta desde una zona aledaña. El conductor del vehículo fue imputado por homicidio culposo.

Un trágico accidente conmocionó a la comunidad en la noche de este domingo, cuando un niño de 9 años perdió la vida tras ser embestido por un vehículo mientras transitaba en bicicleta por la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 44 del ramal Pilar.

Según informaron fuentes policiales, el menor, identificado como Benjamín Díaz, se encontraba junto a un grupo de amigos en las inmediaciones de la traza. Por motivos que son objeto de investigación, el niño habría descendido por una lomada a alta velocidad, lo que le habría impedido frenar, ingresando de manera imprevista a la autopista donde fue impactado por un automóvil Volkswagen Vento de color oscuro.

“El menor fue embestido y falleció en el acto a causa del fuerte impacto”, señalaron los voceros consultados sobre el desenlace fatal.

Tras el hecho, el conductor del vehículo, un hombre de 29 años, fue detenido por las fuerzas de seguridad presentes en el lugar. La justicia intervino de inmediato y el automovilista quedó imputado por el delito de homicidio culposo, mientras se aguardan los resultados de los peritajes accidentológicos para determinar las circunstancias precisas del suceso.

Debido a las tareas de rigor efectuadas por la Policía Científica, el tránsito sobre el ramal Pilar sufrió cortes parciales durante varias horas, generando importantes demoras y caos vehicular en la zona durante la noche del domingo.