Investigan la muerte de una beba intoxicada con cocaína en Escobar: detuvieron a sus padres y a la abuela

La víctima tenía un año y había permanecido internada varias semanas en grave estado. La Justicia ordenó allanamientos en Escobar y también detuvo a la abuela paterna de la menor.

La Justicia investiga la muerte de una beba de un año que habría sufrido una intoxicación con cocaína en Maquinista Savio. Por el caso fueron detenidos sus padres y la abuela paterna de la menor, tras una serie de allanamientos realizados este fin de semana en el partido de Escobar.

La víctima fue identificada como Nahiara Jazmín Da Silva. Según reconstruyeron fuentes de la investigación, la nena había sido internada el pasado 14 de abril con un grave cuadro respiratorio y murió el 4 de mayo luego de permanecer varios días en estado crítico.

De acuerdo con la causa, la beba fue atendida inicialmente en el hospital provincial Enrique Erill de Escobar y posteriormente derivada al hospital Petrona Villegas de Cordero, en San Fernando, debido a la gravedad de su cuadro.

Durante los estudios médicos, los profesionales habrían detectado cocaína en el organismo de la menor. A partir de ese momento, la Justicia avanzó con una investigación sobre el entorno familiar y las condiciones en las que vivía la niña.

Cómo avanzó la investigación tras la muerte de la beba

Tras el fallecimiento de la menor, la Justicia ordenó la detención de sus padres, identificados como Micaela Jaqueline Benítez, de 30 años, y Diego Emanuel Da Silva, de 34, quienes permanecieron prófugos durante casi tres semanas.

Finalmente, efectivos del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) y del Comando de Patrullas de Escobar realizaron allanamientos en Ingeniero Maschwitz y lograron detenerlos en una vivienda ubicada sobre la calle Martín Coronado al 1450.

En paralelo, también fue arrestada Elena Rosa Da Silva, de 64 años, abuela paterna de la menor, en un procedimiento realizado en Maquinista Savio.

Los investigadores imputaron a los padres por el delito de “homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual”, mientras que la mujer quedó acusada de “abandono de persona seguido de muerte”.

Las declaraciones de la abuela y el contexto familiar

Antes de ser detenida, la abuela de la beba había brindado declaraciones públicas sobre la situación familiar y aseguró que la menor atravesaba un contexto de vulnerabilidad desde su nacimiento.

En diálogo con Crónica TV, sostuvo que la nena “ya tenía cocaína en sangre” al momento de nacer y afirmó que la madre había iniciado un tratamiento por consumo problemático que luego abandonó. “Lo hizo más o menos un mes el tratamiento, nada más”, expresó.

Además, relató que la beba permanecía gran parte del tiempo encerrada dentro de la vivienda y señaló que días antes de la internación había advertido problemas respiratorios. “Un día yo la alcé y le sentía ruido en los pulmones. Le dije que tenía que ser atendida”, recordó.

Una tía de la menor también apuntó contra el entorno familiar y cuestionó la falta de intervención previa. Según indicó, la madre ya habría perdido la tenencia de otra hija en medio de problemas de adicción.

Mientras avanza la investigación, los tres detenidos serán indagados en las próximas horas.