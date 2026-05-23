El Obelisco cumplió 90 años con una multitudinaria fiesta en la avenida Corrientes y espectáculos hasta la madrugada

El centro porteño se convirtió en escenario de una celebración masiva con actividades culturales, mapping y música en vivo sobre la avenida Corrientes. El evento fue organizado en el marco del aniversario del emblemático monumento inaugurado en 1936.

Más de 200 mil personas participaron de una jornada festiva en el centro porteño por los 90 años del Obelisco, en un evento que transformó la avenida Corrientes en un corredor cultural con espectáculos, intervenciones artísticas y actividades hasta la madrugada.

La celebración se desarrolló en el marco del aniversario del monumento inaugurado el 23 de mayo de 1936, que desde entonces se convirtió en uno de los principales símbolos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada, la avenida Corrientes concentró una importante afluencia de público, con locales gastronómicos, teatros y bares trabajando a capacidad plena en el marco del programa “Corrientes 24 horas”.

Uno de los momentos centrales fue el espectáculo de mapping 3D proyectado sobre la estructura del Obelisco, con un recorrido visual por distintas etapas de la historia porteña en una puesta de aproximadamente 20 minutos.

La intervención artística fue acompañada por música en vivo de la Orquesta de Cámara Mahler, bajo la dirección de Damián Mahler, que dio inicio a la programación escénica en el escenario principal ubicado en Corrientes y Cerrito.

El evento también incluyó una instalación urbana con seis estructuras que representaron distintas épocas de la cultura porteña, desde la década del 30 hasta la actualidad, con referencias al tango, la cultura pop, la escena electrónica y las expresiones urbanas contemporáneas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participó de la celebración por los 90 años del Obelisco y destacó el valor simbólico del monumento para la Ciudad.

Un recorrido histórico y cultural en el centro porteño

El Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 como parte de un proceso de transformación urbana del centro porteño. El monumento se levanta en el lugar donde funcionaba la iglesia San Nicolás de Bari, demolida en 1931 durante la apertura de la avenida Diagonal Norte, una de las intervenciones urbanas más importantes de la época.

Con una altura de 67,5 metros, el ícono de la Ciudad se consolidó con el paso del tiempo como uno de los principales puntos de encuentro de Buenos Aires y, en los últimos años, sumó un mirador que permite observar la ciudad desde su cima.

En el cierre de la jornada estaban previstos shows de rock nacional contemporáneo a cargo de Joaco Burgos y sets de DJs, en una programación que extendió las actividades hasta la madrugada.