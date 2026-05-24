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Franco Colapinto celebró su gran actuación en Canadá: “Estoy muy feliz por los puntos para el equipo”

Franco Colapinto celebró su sexto puesto en el GP de Canadá
El piloto argentino analizó su desempeño luego de finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá y destacó las mejoras realizadas por Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto celebró este domingo su sexto puesto en el Gran Premio de Canadá y destacó el trabajo realizado por Alpine tras conseguir su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1.


“Estoy feliz de haberles dado este resultado, después del road show y después de conocer a Leo Messi”, expresó el corredor pilarense luego de la competencia.



En declaraciones a la prensa tras la carrera, Colapinto definió la competencia como una carrera “aburrida”, en referencia a la diferencia que logró sostener sobre el neozelandés Liam Lawson, quien finalizó en la séptima posición.


El argentino también reconoció que cometió un error luego de una de las detenciones en boxes. “Tuve un error cuando salí y me pegué a la pared”, comentó sobre el momento posterior al cambio de neumáticos.


Colapinto destacó las mejoras de Alpine


Más allá del incidente, el piloto remarcó el crecimiento del equipo y aseguró que los cambios técnicos realizados en las últimas semanas dieron resultado.


“Tengo confianza. Esos cambios que hicieron en la fábrica ayudaron mucho”, sostuvo Colapinto, quien además agregó: “Estoy muy feliz, contentos por los puntos para el equipo”.


Gracias al sexto puesto, el argentino sumó ocho puntos para Alpine en el campeonato, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó octavo y aportó otras cuatro unidades para la escudería francesa.

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