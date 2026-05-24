Panamericana: más de 70 personas trabajaron durante 25 horas para remover el puente peatonal derrumbado

El siniestro ocurrió en el kilómetro 49,850 del Ramal Campana luego de que un camión cargado con arena impactara contra la estructura. Las tareas incluyeron grúas de gran porte, maquinaria pesada y equipos técnicos especializados.

Un operativo que involucró a más de 70 personas y maquinaria pesada permitió liberar la circulación en la Panamericana, a la altura del kilómetro 49,850 del Ramal Campana, luego del derrumbe de un puente peatonal provocado por el impacto de un camión cargado con arena.

El tránsito permaneció interrumpido durante más de 25 horas y recién pudo rehabilitarse a las 5:20 de este domingo, tras una compleja tarea de desmontaje y retiro de estructuras dañadas y vehículos involucrados.

El siniestro ocurrió a las 4:37 de la madrugada del sábado 23 de mayo, cuando un camión que transportaba 25 metros cúbicos de arena impactó contra el puente peatonal, provocando el colapso de la estructura sobre la traza.

Según informó Autopistas del Sol (AUSOL), antes de iniciar las tareas de remoción debieron realizarse las pericias judiciales correspondientes, en un procedimiento en el que intervinieron peritos provinciales y federales. Las actuaciones se extendieron hasta las 14:30 del sábado por disposición de la fiscalía.

Una vez finalizada esa etapa, comenzaron los trabajos para desmontar la estructura de manera segura y retirar los vehículos afectados. Del operativo participaron equipos de Seguridad Vial, Conservación y Mantenimiento, Iluminación y distintas áreas técnicas y operativas de la concesionaria.

Para las tareas se utilizaron móviles de emergencia, hidrogrúas, dos grúas pluma de 25 toneladas y otra de 70 toneladas, además de camiones volcadores, palas retroexcavadoras con martillo neumático y minicargadoras.

Desde la empresa señalaron que el despliegue permitió restablecer las condiciones de circulación en la autopista tras más de un día de interrupciones y desvíos en uno de los accesos más transitados de la zona norte bonaerense.