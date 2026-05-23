Un camión perdió el control en Panamericana y provocó el colapso parcial de un puente peatonal

El siniestro ocurrió durante la madrugada a la altura del kilómetro 50, mano al norte. Según los primeros datos, el conductor habría perdido el control tras la rotura de un neumático y terminó impactando contra la columna central de la estructura.

La madrugada del sábado dejó una escena de enorme impacto sobre la autopista Panamericana. Un camión que circulaba por el kilómetro 50 terminó incrustado contra la base de un puente peatonal y provocó el derrumbe parcial de la estructura, que cayó sobre otro transporte que pasaba por debajo en ese momento.

El episodio ocurrió cerca de las 3 de la mañana, en un tramo clave de la ruta nacional 9, y generó un operativo que continuaba varias horas después mientras trabajaban peritos, bomberos y grúas de gran porte para remover los vehículos y asegurar la zona.

De acuerdo con la información difundida en las primeras horas tras el accidente, el conductor de un camión cargado con arena habría perdido el control luego de que se reventara uno de los neumáticos. El vehículo se desvió e impactó contra la columna central del puente peatonal, comprometiendo toda la estructura.

Tras el choque, parte del puente terminó desplomándose sobre un camión de Vía Cargo que circulaba por debajo. También quedó involucrado un automovilista que venía detrás de los vehículos y logró atravesar el sector segundos antes del derrumbe.

“Me salvé de milagro”, relató el conductor, identificado como Alejandro, quien explicó que en una fracción de segundos dudó entre frenar o acelerar para escapar de la situación. Finalmente decidió continuar la marcha y consiguió pasar antes de que la estructura comenzara a caer.

Según se informó, tanto el conductor del camión que impactó contra el puente como su acompañante fueron trasladados para recibir asistencia médica. El chofer tendría 49 años.

Peritajes y dudas sobre las causas del choque

Mientras avanzaban las tareas en el lugar, peritos analizaban el estado del pavimento y las condiciones mecánicas del camión para determinar qué provocó la pérdida de control.

Especialistas que trabajaban en el operativo señalaron que una de las hipótesis apunta a la rotura de un neumático, aunque también indicaron que se investigan otros posibles factores técnicos y humanos. Entre los puntos que se buscaban establecer figuraban el estado de la unidad, la documentación obligatoria y las condiciones en las que circulaba el conductor.

Por el peso de la estructura derrumbada y de los vehículos involucrados, las tareas de remoción demandaban maquinaria de gran porte. Según explicaron durante la cobertura televisiva, debían intervenir grúas con capacidad para mover más de 90 mil kilos.

Tránsito colapsado y desvíos durante gran parte del sábado

El choque provocó un corte total en ambas manos de Panamericana y largas filas de vehículos desde las primeras horas del sábado, en medio del movimiento habitual del fin de semana largo.

La situación afectó especialmente a los vehículos que circulaban entre el Área Metropolitana y el corredor de la ruta 9 hacia Zárate, Rosario y el norte del país. Durante gran parte de la mañana se registraron demoras de varias horas y extensas filas de camiones y autos.

Ante el colapso, las autoridades recomendaron utilizar caminos alternativos a través de la ruta 8 y desvíos por Pilar y Escobar para evitar quedar atrapados en el embotellamiento.

Los trabajos para retirar los restos del puente y remover los camiones continuaban entrada la tarde, mientras persistía el riesgo de nuevos desprendimientos sobre la estructura dañada.