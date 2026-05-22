Malvinas Argentinas: 15.000 estudiantes ya participan de la 3ra edición de las Olimpiadas Malvinenses

Con una convocatoria récord en más de 80 establecimientos, el intendente Leo Nardini puso en marcha el evento que combina disciplinas deportivas, artísticas y desafíos tecnológicos para la juventud local.

Más de 15.000 estudiantes de 80 escuelas de gestión estatal y privada le dieron un marco multitudinario al inicio de la tercera edición de las Olimpiadas Malvinenses. El evento, que se consolidó como un clásico deportivo y cultural en el distrito, fue inaugurado este viernes por el intendente Leo Nardini en el Live Arena de la ciudad de Tortuguitas.

La competencia, que se extenderá durante los próximos tres meses, busca fomentar la participación juvenil a través de una propuesta integral que va mucho más allá de lo deportivo. En esta edición 2026, los jóvenes no solo competirán en disciplinas como vóley, fútbol, atletismo, handball, natación y ajedrez, sino que también tendrán espacios de expresión en música, danza, teatro y artes visuales.

Una de las grandes novedades de este año es la incorporación de disciplinas académicas —tales como literatura, debates, desafíos científicos y de oratoria— y la consolidación de los E-Games, con competencias en títulos como Fortnite y League of Legends, captando así la diversidad de intereses de las nuevas generaciones.

Durante el acto de apertura, del que también participaron el diputado provincial Luis Vivona y funcionarios del gabinete municipal, el intendente Nardini subrayó el valor social de esta iniciativa: “Muy feliz de abrir esta tercera edición, donde chicas y chicos de más de 80 establecimientos educativos están participando en algo que se volvió propio, fomentando la competencia sana, la unión y valores que son pilares de nuestra sociedad”.

El jefe comunal aprovechó la ocasión para destacar la expansión de este modelo hacia otros distritos bonaerenses. “En Malvinas realizamos experiencias exitosas y hoy somos una bandera para que se replique en los 135 municipios”, afirmó, al tiempo que cuestionó las posturas que proponen el retiro del Estado en el acompañamiento juvenil.

“En Malvinas elegimos estar presentes y construir políticas públicas que alejen a nuestros jóvenes de los flagelos de la calle y de los riesgos que trae la tecnología cuando se convierte en un camino hacia las apuestas”, sentenció Nardini.

El cierre de la jornada estuvo marcado por la entrega simbólica del trofeo por parte del Instituto Evangélico Asamblea Cristiana de Los Polvorines, últimos campeones de la copa, quienes dieron paso formal a una competencia que promete movilizar a toda la comunidad educativa de Malvinas Argentinas durante el invierno.