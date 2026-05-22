La Asamblea Mundial de la Salud confirmó la salida definitiva de Argentina de la OMS

La decisión tiene efecto legal inmediato y carácter retroactivo al 17 de marzo de 2026. El Gobierno nacional aseguró que el país cuenta con recursos propios para gestionar sus políticas sanitarias de forma autónoma.

La Asamblea Mundial de la Salud oficializó este viernes el retiro definitivo de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La decisión fue adoptada de manera unánime por el organismo, cerrando formalmente el proceso administrativo que el Poder Ejecutivo nacional había impulsado durante el último año.

Según lo informado, la medida tiene efecto legal inmediato y carácter retroactivo, contabilizándose a partir del pasado 17 de marzo de 2026. De esta forma, se consolida la determinación del gobierno del presidente Javier Milei de desvincularse de la estructura internacional.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el canciller Pablo Quirno sostuvo que el país dispone de los medios suficientes para gestionar sus políticas de salud de manera independiente. "Argentina posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población", afirmó el funcionario.

El ministro aclaró que esta desvinculación no supone un aislamiento sanitario, sino una modificación en la metodología de relacionamiento externo. Según lo expresado por la Cancillería, la nación mantiene su voluntad de cooperar con otros Estados bajo nuevos parámetros.

Cualquier articulación futura con socios internacionales se moverá "sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados", explicaron desde la cartera.

Finalmente, Quirno destacó el trabajo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Salud durante los meses de negociación. El titular de la cartera de Exteriores agradeció el respaldo de aquellos países que apoyaron la posición local, reconociendo "la potestad soberana de la República Argentina".