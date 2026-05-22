Julio Zamora supervisó la ampliación de las terapias intensivas pediátrica y de adultos en el Hospital Materno Infantil de Tigre

El intendente visitó el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, donde el Municipio ejecuta trabajos para incorporar nuevos espacios de terapia intensiva pediátrica y de adultos.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras de ampliación que el Municipio ejecuta en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, orientadas a incrementar la capacidad de atención en las áreas de terapia intensiva pediátrica y de adultos.

Durante la visita, el jefe comunal supervisó los trabajos de refacción y ampliación que se desarrollan dentro del establecimiento sanitario municipal junto a integrantes de su equipo de trabajo.

“Constantemente estamos trabajando en fortalecer el sistema de salud local. Recorrimos el espacio donde se realizan refacciones que responden a las necesidades que tenemos en el territorio y la comunidad”, expresó Julio Zamora durante la recorrida.

Las obras contemplan la construcción de nuevos espacios destinados a terapias intensivas pediátricas y para adultos, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta del hospital frente a la demanda sanitaria del distrito.

El secretario de Salud del Municipio, Fernando Abramzon, también participó de la recorrida y destacó la incorporación de nuevas áreas de atención dentro del establecimiento.

“La realidad demográfica de Tigre nos hace trabajar en aumentar la capacidad para atender a los niños y niñas. Ampliamos la terapia intensiva y sumamos la intermedia. Como lo marcó el intendente, los cambios edilicios hacen que el hospital sea reconocido en la región”, sostuvo el funcionario.

Desde el Municipio indicaron que las obras forman parte de las intervenciones que se desarrollan para fortalecer el sistema público de salud local y ampliar la infraestructura hospitalaria en distintos servicios.