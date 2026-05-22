ARCA oficializó una prórroga en los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales: hasta cuándo hay tiempo

La medida alcanza a los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y el Impuesto Cedular. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial tras reclamos del sector profesional.

El Gobierno nacional dispuso una extensión en los plazos para la presentación de declaraciones juradas y el pago del saldo resultante de diversos tributos correspondientes al periodo fiscal 2025. La medida, que impacta directamente en el calendario impositivo de personas humanas y sucesiones indivisas, fue formalizada durante esta jornada.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la determinación mediante la Resolución General 5851/2026, la cual fue publicada en el Boletín Oficial. A través de este instrumento, se estableció que los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 27 de julio de 2026, inclusive, para cumplir con sus obligaciones tributarias de manera excepcional.

Esta prórroga abarca al Impuesto a las Ganancias, el Impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto Cedular, sustituyendo así el cronograma original que regía para el año en curso. La decisión responde, según los considerandos de la normativa, a pedidos presentados por diversas entidades que nuclean a los profesionales en ciencias económicas, quienes habían advertido sobre la necesidad de contar con un margen adicional para garantizar la correcta confección de las declaraciones.

Desde el organismo recaudador indicaron que el objetivo central de otorgar este plazo extra es “facilitar a los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

Por otra parte, la resolución contempla una fecha diferencial para aquellas personas que deben realizar la presentación de declaraciones juradas informativas, tales como empleados y jubilados alcanzados por determinadas rentas. En estos casos, la prórroga estipulada extiende el plazo límite hasta el 31 de julio de 2026, inclusive.