Kreplak defendió la gestión del IOMA y denunció un “desfinanciamiento” del Estado nacional

Tras la movilización que reunió a 100.000 personas en todo el país, el ministro de Salud bonaerense rechazó los ataques contra la obra social provincial y denunció un plan de ajuste que afecta a hospitales, prepagas y pacientes.

Tras la multitudinaria Marcha Federal de Salud, que congregó a más de 100.000 personas en todo el país, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, lanzó una dura respuesta contra el gobierno nacional. Lejos de retroceder ante las críticas recibidas por la gestión del IOMA, el funcionario disparó: “Frente a una crisis sanitaria cada vez más profunda, la única respuesta que encuentran es atacar al IOMA y politizar la discusión para no hablar de los problemas reales”.

Para Kreplak, los ataques de la Casa Rosada son una maniobra de distracción ante un sistema colapsado. “Intentan instalar falsedades porque no tienen respuestas serias frente a la crisis que generaron”, sostuvo. El ministro subrayó que lo que ocurre con la obra social provincial no es un caso aislado, sino que refleja el deterioro del conjunto de la seguridad social argentina.

La defensa de IOMA con números

El titular de la cartera sanitaria bonaerense desmintió las versiones sobre un supuesto vaciamiento y aportó datos concretos para marcar terreno: entre 2023 y 2025, el IOMA aumentó un 40% las consultas ambulatorias, un 27% la cobertura en medicamentos de alto costo y un 16% las autorizaciones de prótesis.

Sin embargo, admitió que la presión sobre la obra social es extrema: "Muchísimas personas dejaron de sostener segundas coberturas o prepagas y comenzaron a utilizar más el IOMA". Además, denunció que los municipios que mantienen IOMA generan un déficit mensual cercano a los 10.000 millones de pesos debido al deterioro salarial de sus trabajadores.

El diagnóstico: un sistema en tensión

Kreplak aprovechó para apuntar al corazón de la política económica nacional. Según datos de la CGT, gran parte de las obras sociales ya no cubre el 80% del Programa Médico Obligatorio (PMO), mientras que las prepagas acumulan aumentos superiores al 400%. En este escenario, el sistema público se convirtió en la última red de contención: “Hoy, el 50% de las personas que se atienden en hospitales públicos tiene algún tipo de cobertura, pero no puede utilizarla plenamente”.

El ministro no escatimó en críticas hacia el desmantelamiento de programas clave, como el Remediar, que dejó a gran parte de los jubilados sin acceso a medicamentos esenciales. “Lo que está en discusión ya no es solamente una cuestión cuantitativa. Lo que se debate es si la salud va a seguir siendo un derecho para nuestro pueblo o si cada persona va a tener que arreglárselas sola”, sentenció.

Finalmente, cargó contra la deuda que el Estado nacional mantiene con Buenos Aires —cifra que, según la Provincia, supera los 20 billones de pesos—, denunciando que Nación busca “responsabilizar a las provincias por las consecuencias de su propio ajuste”.