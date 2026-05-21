edición 8116 - visitas hoy 39361

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Tigre: profesionales de salud se capacitaron en una nueva jornada sobre Parto Respetado

Hospital Materno Infantil de Tigre: realizaron la cuarta edición del encuentro sobre Parto Respetado
El encuentro reunió a especialistas locales y académicos para analizar casos de éxito y fortalecer el desarrollo médico en el establecimiento de salud.

El Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó, ubicado en el centro de Tigre, fue sede de la cuarta edición de la jornada de Parto Respetado, una iniciativa municipal orientada a la capacitación constante de los profesionales de la salud que integran el sistema local.


El encuentro, desarrollado en el Aula Magna del establecimiento, convocó a un número importante de médicos y especialistas. Durante la jornada, se analizaron casos de éxito clínico registrados en el nosocomio y se abordaron las mejores prácticas en la atención de las pacientes, con el objetivo de elevar los estándares de cuidado durante el proceso de parto.


Formación y trabajo en red


El director del hospital, Néstor Civetta, destacó la alta participación de los profesionales y la calidad de la propuesta académica. “Tuvimos una convocatoria muy importante por parte de los médicos. El encuentro estuvo encabezado por expositores del Municipio de Tigre, Provincia de Buenos Aires, la Escuela de Obstetricia y la Universidad Austral. Es un orgullo que podamos seguir fomentando estos encuentros”, subrayó.


Estas actividades, enmarcadas en jornadas de tocoginecología, buscan fortalecer el desarrollo médico de los equipos locales y fomentar la docencia médica. La iniciativa reafirma la política del Municipio de Tigre de consolidar un sistema de salud que combine la atención asistencial con la formación continua de sus equipos de trabajo.

Últimas Noticias

Mauricio Macri, sobre el futuro del peronismo: “Espero que el kirchnerismo se convierta en una minoría”
Mauricio Macri, sobre el futuro del peronismo: “Espero que el kirchnerismo se convierta en una minoría”
Ramón Lanús: “Empresas más serias y con mejores unidades” tomarán el servicio en San Isidro
Ramón Lanús: “Empresas más serias y con mejores unidades” tomarán el servicio en San Isidro
Caos en el Tren Belgrano Norte: pasajeros viajan con las puertas abiertas y en peligro extremo
Caos en el Tren Belgrano Norte: pasajeros viajan con las puertas abiertas y en peligro extremo
Zonas Frías: Diputados dio media sanción al recorte de subsidios al gas que afectaría a millones de hogares
Zonas Frías: Diputados dio media sanción al recorte de subsidios al gas que afectaría a millones de hogares
Tarifas de luz y gas: cómo verificar desde el celular si todavía recibís el subsidio este invierno
Tarifas de luz y gas: cómo verificar desde el celular si todavía recibís el subsidio este invierno
Tigre: Julio Zamora supervisó la ampliación de infraestructura en la Escuela Secundaria N° 21 de Benavídez
Tigre: Julio Zamora supervisó la ampliación de infraestructura en la Escuela Secundaria N° 21 de Benavídez