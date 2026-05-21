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San Isidro

Ramón Lanús: “Empresas más serias y con mejores unidades” tomarán el servicio en San Isidro

Ramón Lanús: “Empresas más serias y con mejores unidades” tomarán el servicio en San Isidro
Tras la crisis de M.O.G.S.M., el intendente confirmó que Provincia avaló la propuesta municipal para que otras operadoras asuman los ramales. La normalización del servicio será progresiva.

Tras semanas de incertidumbre y complicaciones para miles de vecinos, el transporte público en San Isidro comienza un proceso de reconfiguración definitiva. El intendente Ramón Lanús anunció que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó la propuesta municipal para reemplazar a la empresa M.O.G.S.M., que operaba con graves deficiencias, por nuevas compañías del sector.


El acuerdo, gestionado por el Ejecutivo local ante las autoridades provinciales, permite que el esquema de recorridos que cubría la empresa en crisis sea absorbido por nuevos operadores. De esta manera, el servicio de las líneas 707, 333, 437 y 407 dejará de depender de la antigua operadora para pasar a manos de firmas que, según el municipio, garantizan mejores estándares de calidad.


El compromiso del Municipio


El anuncio fue difundido por el jefe comunal a través de sus redes sociales, donde enfatizó que el objetivo central es superar el servicio deficiente que tuvo “a maltraer” a los usuarios durante el último tiempo.


“Empresas más serias, con mejores unidades y con mejores frecuencias van a absorber los recorridos de la fallida empresa que operaba la 707”, expresó Lanús. Asimismo, agradeció la paciencia de los vecinos y remarcó la importancia de haber logrado una salida que garantice una mejora estructural: “Sabemos que el tiempo fue largo y que la pasaron mal. Trabajamos todos estos días para que la solución sea definitiva y que nos permita estar mejor que antes”.


Normalización progresiva


La transición hacia el nuevo esquema operativo será gradual. Si bien la aprobación provincial ya es un hecho, el Municipio comunicó que en los próximos días se detallarán los cronogramas y la información técnica necesaria para que los pasajeros puedan planificar sus viajes. El detalle completo de los nuevos recorridos y las frecuencias estará disponible en el sitio web oficial de la comuna, marcando el inicio de una etapa que busca dejar atrás la crisis operativa de las últimas semanas.

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