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Tigre

Tigre: Julio Zamora supervisó la ampliación de infraestructura en la Escuela Secundaria N° 21 de Benavídez

Julio Zamora supervisó la ampliación de infraestructura en la Escuela Secundaria N° 21 de Benavídez
El intendente recorrió las instalaciones donde se ejecuta una refacción integral destinada a incorporar nuevos alumnos al establecimiento.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó una recorrida por la Escuela Secundaria N° 21 de la localidad de Benavídez para supervisar el avance de las obras de infraestructura que lleva adelante el Municipio. El proyecto tiene como propósito principal la mejora de las condiciones edilicias y la ampliación de la capacidad del establecimiento.


Las tareas se concentran en la refacción integral de tres aulas que anteriormente pertenecían a un jardín de infantes y que, tras las intervenciones, se integrarán al nivel secundario para albergar a nuevos estudiantes.



Respecto al desarrollo de los trabajos, Zamora señaló: “Estamos remodelando las aulas del antiguo jardín de infantes que pasarán a formar parte de la secundaria. Estas labores tienen que ver con la incorporación de nuevos alumnos. Seguimos consolidando todo el proceso educativo de Tigre”.


El plan de obra comprende labores de albañilería, pintura y renovación de las instalaciones eléctricas. Durante la visita, el jefe comunal destacó la importancia de mantener un diálogo constante con la comunidad educativa para atender las demandas del sector.


“Estamos siempre atentos a lo que precisan los directores y docentes. De esa manera podemos dar respuestas inmediatas a sus necesidades y resolver las problemáticas de manera ágil”, concluyó el intendente.

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