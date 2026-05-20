La Provincia moderniza el 911: sumará Inteligencia Artificial y una nueva central en La Matanza

El Ministerio de Seguridad bonaerense anunció una inversión de 23.000 millones de pesos para optimizar la atención de emergencias. El plan incluye la creación de una nueva sede en La Matanza y la implementación de agentes de IA para asistir a los operadores en tiempo real.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció una ambiciosa modernización tecnológica del Sistema Integral de Emergencias 911. Con una inversión de 23 mil millones de pesos, el plan busca optimizar la capacidad de respuesta en todo el territorio bonaerense ante situaciones que requieren asistencia inmediata.

El eje central de esta expansión es la creación de una nueva Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) ubicada en el municipio de La Matanza. Esta cuarta sede se sumará a las que ya operan en La Plata, Mar del Plata y Campana, permitiendo descomprimir operativamente la carga de trabajo y brindando una gestión más ágil en el Conurbano y la zona oeste provincial.

Innovación con Inteligencia Artificial

La gran apuesta de esta renovación es la implementación de agentes de Inteligencia Artificial diseñados para asistir a los operadores. Estos asistentes virtuales permitirán:



Realizar transcripciones y traducciones de llamadas en tiempo real.

de llamadas en tiempo real.

Ejecutar el etiquetado y extracción automatizada de datos clave (nombres, ubicaciones y patentes).

clave (nombres, ubicaciones y patentes).

Ofrecer sugerencias de tipificación de incidentes para acelerar el despacho de móviles policiales, de salud o bomberos.



Renovación técnica y conectividad

Para sostener la operatividad 7x24, la inversión garantiza el recambio total de equipamiento informático. Además, se integrarán nuevas funciones estratégicas:



Videollamadas de emergencia: Comunicación directa con ciudadanos.

Comunicación directa con ciudadanos.

Seguimiento de recursos: Monitoreo geolocalizado (AVL) de hasta 200.000 dispositivos, incluyendo patrulleros y tecnología para policías caminantes.

Monitoreo geolocalizado (AVL) de hasta 200.000 dispositivos, incluyendo patrulleros y tecnología para policías caminantes.

Inclusión y alcance: Herramientas para personas hipoacúsicas y articulación directa con el Sistema 911 Federal, Policía de la Ciudad, Renaper e Interpol.



Con esta estructura, el Ministerio de Seguridad busca que todo el registro generado quede disponible para procesos investigativos, dotando de una mayor inteligencia estratégica al sistema policial bonaerense.