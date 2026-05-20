El Hospital Materno Infantil de Tigre suma tecnología de punta para salud femenina

El intendente Julio Zamora supervisó la puesta en marcha de un nuevo video histeroscopio. El equipo permite diagnósticos más precisos y reduce los riesgos quirúrgicos en pacientes del distrito.

El Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó" de Tigre dio un salto de calidad en sus prestaciones. Gracias a una importante inversión municipal, el nosocomio incorporó un video histeroscopio de última generación, destinado a fortalecer el área de tocoginecología y optimizar la atención de las pacientes locales.

El intendente Julio Zamora recorrió las instalaciones y destacó la relevancia de esta adquisición: “Continuamos fortaleciendo el sistema de salud local mediante la adquisición de nuevos elementos que permiten ejecutar intervenciones más complejas y de manera menos invasiva. Recorrimos el espacio donde se realizan refacciones que responden a las necesidades que tenemos en el territorio”.

Este dispositivo permite visualizar el interior del útero con una precisión diagnóstica superior, traduciéndose en procedimientos menos invasivos, una reducción significativa en los tiempos de internación y una disminución de los riesgos quirúrgicos para las pacientes.

“Llegué al hospital para la extracción de un pólipo. El procedimiento fue sencillo y sin dolor: la atención fue excelente”, relató Mariana, vecina de Tigre centro y primera paciente en ser intervenida con la nueva tecnología.

Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Abramzon, remarcó la importancia de la mejora continua en la infraestructura: “La realidad demográfica de Tigre nos hace trabajar en aumentar la capacidad para atender a los niños y niñas. Ampliamos la terapia intensiva y sumamos la intermedia. Como lo marcó el intendente, los cambios edilicios hacen que el hospital sea reconocido en la región”.

Finalmente, el jefe de tocoginecología, Mariano Sagastume, concluyó: “Seguimos perfeccionando y profesionalizando el sistema de atención para la salud femenina. Es un salto tecnológico muy importante a nivel municipal y provincial. Nos permite diagnosticar rápidamente y de una mejor manera”.