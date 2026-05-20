Las residencias médicas de San Isidro fueron reconocidas entre las mejores del país

El Ministerio de Salud de la Nación otorgó la máxima acreditación (Categoría A) a gran parte de las residencias del Hospital Central y del Materno Infantil, destacando su calidad formativa y asistencial.

La excelencia en la formación médica de San Isidro obtuvo un respaldo de peso a nivel nacional. El Ministerio de Salud de la Nación otorgó la máxima acreditación a gran parte de las residencias del Hospital Central y del Hospital Materno Infantil, consolidando al distrito como uno de los centros de referencia sanitaria y académica más importantes de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue oficializada mediante las disposiciones 100/2026 y 119/2026 en el Boletín Oficial, bajo el marco del Sistema Integral de Evaluación de las Residencias del Equipo de Salud (SIER). Esta evaluación, que pondera estándares de infraestructura, calidad asistencial y programas académicos, certifica que los profesionales formados en el distrito cumplen con los más altos niveles nacionales.

Reconocimiento en el Hospital Central

En el Hospital Central, un amplio abanico de especialidades alcanzó la Categoría A, el nivel de mayor prestigio. Entre ellas se encuentran: Anestesiología, Cardiología, Cirugía General, Clínica Médica y Medicina Interna, Dermatología, Oftalmología, Ortopedia y Traumatología, Otorrinolaringología, Psicología Clínica, Psiquiatría, Psicología Médica y Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Por su parte, la residencia de Neurocirugía recibió el Nivel B.

Logros en el Hospital Materno Infantil

En el Hospital Materno Infantil, las especialidades que obtuvieron la calificación máxima fueron Cirugía Pediátrica, Hemato-Oncología Pediátrica, Neonatología y Psiquiatría y Psicología Médica Infantojuvenil. La residencia de Pediatría, en tanto, obtuvo el Nivel B.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que el Nivel A garantiza el reconocimiento por cinco años dentro del Sistema Nacional de Residencias, además de habilitar a los profesionales a obtener el Certificado de Especialista otorgado por la Nación. Con este resultado, San Isidro reafirma su larga tradición en enseñanza médica, formando cada año a decenas de profesionales que integran las disciplinas clínicas y quirúrgicas del sistema público de salud.