San Isidro intensifica su plan de bacheo y pavimentación en todo el distrito

El intendente Ramón Lanús supervisó los trabajos de reconstrucción de losas de hormigón en San Isidro. El plan integral de infraestructura busca eliminar los parches y garantizar reparaciones duraderas en todo el partido.

El Municipio de San Isidro continúa ejecutando un ambicioso plan integral de reparación de calles y veredas. Con frentes de obra desplegados en distintos barrios del distrito, el objetivo central de la gestión es optimizar la circulación vehicular y poner en valor el espacio público mediante trabajos de calidad.

A través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, actualmente se llevan a cabo tareas de reconstrucción de losas de hormigón sobre la calle 3 de Febrero, entre Juan Clark y Jorge Newbery. Esta intervención, que abarca 335 metros cuadrados de pavimento deteriorado, es parte de una agenda de mejoras que alcanza a todas las localidades del partido.

Durante una recorrida por los trabajos, el intendente Ramón Lanús fue contundente respecto a la política de obra pública: “Queremos garantizar reparaciones que duren en el tiempo, con obras bien hechas y no más parches. Estamos recuperando el espacio público para mejorar la calidad de vida de los vecinos y trabajando con el mismo compromiso en todas las localidades de San Isidro”.

El despliegue ha tenido impacto en diversos puntos del distrito:



En Martínez: Se completó la reconstrucción de hormigón en Alvear (entre Av. del Libertador y Presidente Quintana), en Albarellos y Pasteur, y en las esquinas de Monteagudo y Yapeyú, junto a Río de Janeiro y Ezpeleta.

Se completó la reconstrucción de hormigón en Alvear (entre Av. del Libertador y Presidente Quintana), en Albarellos y Pasteur, y en las esquinas de Monteagudo y Yapeyú, junto a Río de Janeiro y Ezpeleta.

En Beccar y Boulogne: Se destacan las mejoras en Aristóbulo del Valle, la colocación de bolardos en Lonardi y Juan Clark, y los trabajos sobre la calle Castillo y Wernicke.

Se destacan las mejoras en Aristóbulo del Valle, la colocación de bolardos en Lonardi y Juan Clark, y los trabajos sobre la calle Castillo y Wernicke.

Asfalto: El plan incluye intervenciones estratégicas en múltiples esquinas y tramos, como Virasoro y Colectora, Fleming e Hipólito Yrigoyen, y Rawson y San Isidro Labrador.



Finalmente, desde el Municipio detallaron que las obras no se limitan al pavimento: también se encuentran avanzando nuevos senderos asfaltados y tareas de fresado en el Parque Público del Golf de Villa Adelina, además de la puesta en valor de veredas en los centros comerciales y el casco histórico de San Isidro.