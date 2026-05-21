Zonas Frías: Diputados dio media sanción al recorte de subsidios al gas que afectaría a millones de hogares

Con 132 votos a favor, la iniciativa busca focalizar la asistencia estatal y dejaría de ofrecer el descuento automático en 15 provincias. Unos 1,6 millones de usuarios podrían quedar fuera del beneficio.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto que modifica el actual régimen de Zonas Frías, una medida que restringe el acceso a los subsidios al gas natural en diversas regiones del país. Con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, la iniciativa impulsada por el oficialismo avanza ahora hacia su debate en el Senado.

El núcleo de la propuesta es reducir el alcance del beneficio que, desde 2021, integró a millones de usuarios en un esquema de descuentos automáticos en sus facturas. De prosperar la reforma, se estima que 1,6 millones de hogares perderían el beneficio automático.

Alcance de la medida

El proyecto establece una diferenciación geográfica: se mantendría la bonificación plena exclusivamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En el resto de las jurisdicciones incorporadas en la ampliación de 2021, el subsidio dejaría de ser automático para restringirse únicamente a usuarios considerados vulnerables, es decir, aquellos con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales o que formen parte del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Además de la restricción en el acceso, el proyecto introduce un cambio en la modalidad del cálculo: el descuento ya no se aplicaría sobre el total de la factura, sino solo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que implica una reducción en el impacto del ahorro, incluso para quienes conserven la asistencia.

Provincias y sectores afectados

La medida impacta sobre municipios y departamentos de 15 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta y La Rioja.

Durante el tratamiento legislativo, la oposición cuestionó la iniciativa calificándola de “tarifazo encubierto”, mientras que el oficialismo argumentó la necesidad de transitar hacia subsidios “más focalizados”. La preocupación por el impacto en los hogares de ingresos medios fue un eje central del debate. En provincias como Córdoba, informes locales advirtieron que más de 680 mil usuarios podrían verse afectados. Estimaciones parlamentarias proyectan que, ante la quita del subsidio, los usuarios residenciales podrían enfrentar incrementos cercanos al 100% en sus facturas durante el invierno.