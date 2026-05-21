Tarifas de luz y gas: cómo verificar desde el celular si todavía recibís el subsidio este invierno

Ante el incremento del consumo por las bajas temperaturas, la aplicación Mi Argentina ofrece un acceso directo para confirmar el estado de la ayuda estatal en los servicios públicos.

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el consecuente aumento en el consumo energético, muchos hogares argentinos buscan confirmar la vigencia de los subsidios en sus facturas de servicios públicos. Para facilitar esta gestión, el Estado nacional permite realizar el seguimiento del beneficio de manera digital.

La herramienta central para este proceso es la aplicación Mi Argentina. A través de la plataforma, los usuarios pueden consultar en pocos pasos el estado actual de su asistencia tanto para el suministro de electricidad como de gas.

Cómo realizar la consulta

Para verificar si el subsidio continúa activo, el usuario debe descargar la aplicación oficial desde App Store o Play Store y completar el registro con usuario y contraseña. Una vez dentro del sistema, se debe acceder a la sección “Trámites”. Allí, la plataforma despliega los datos personales y el estado detallado de los subsidios asignados.

Si junto al período vigente aparece la leyenda “sí”, el usuario mantiene el beneficio. En caso contrario, o ante cualquier irregularidad, la misma plataforma habilita los botones para iniciar el trámite de inscripción o actualizar la información personal.

Requisitos para acceder al beneficio

El acceso a la asistencia estatal depende del cumplimiento de ciertas condiciones patrimoniales y económicas. Según la normativa vigente, los principales requisitos incluyen:



No superar ingresos familiares mensuales por $4.303.391 .

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Poseer menos de dos propiedades.



Contar con vehículos que tengan una antigüedad mayor a tres años.



Declarar correctamente la composición del grupo familiar.



En situaciones donde la realidad económica del hogar haya cambiado —por ejemplo, ante una pérdida de empleo o una reducción de ingresos—, el usuario puede inscribirse o actualizar su situación. Este proceso debe realizarse mediante el formulario oficial, bajo el carácter de declaración jurada, para asegurar que los datos reflejen la realidad actual.

Para quienes presenten dudas sobre el proceso o tengan dificultades con la plataforma digital, existen canales de atención presencial y telefónica disponibles para realizar consultas específicas.