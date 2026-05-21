Mauricio Macri, sobre el futuro del peronismo: “Espero que el kirchnerismo se convierta en una minoría”

El expresidente participó en un foro sobre democracia y polarización, donde analizó el rol del kirchnerismo, el liderazgo de Milei y la importancia de construir consensos básicos en el país.

En el marco del “Foro de Presidentes sobre Política y Democracia”, organizado por la Universidad Austral y el Círculo de Montevideo, el expresidente Mauricio Macri ofreció una serie de definiciones sobre el escenario político actual, marcando una postura crítica sobre el rol del kirchnerismo y la dinámica del peronismo.

Durante el encuentro, titulado “Liderazgos disruptivos: impacto, límites y legado”, Macri se refirió a la fragmentación del escenario político y la necesidad de superar los personalismos. “Espero que estemos al borde de que el kirchnerismo se transforme en una minoría. Y tal vez el peronismo recupere un liderazgo más sano”, afirmó el exmandatario durante la entrevista realizada por la periodista Florencia Donovan.

Críticas y balances sobre el poder

Al analizar la dinámica política local, Macri cuestionó la falta de consensos entre posiciones antagónicas y advirtió sobre la cultura de los “ismos”. “No hay caudillos que salven países. Lo que salva a un país es un conjunto de gente inteligente, con buenas intenciones, trabajando para los demás”, sostuvo.

En relación a la actualidad, el expresidente advirtió sobre la intolerancia a la crítica en la gestión pública y puso el foco en el sistema educativo. Al respecto, calificó como “aterradores” los números de la educación en la provincia de Buenos Aires, argumentando que el aparato de educación pública provincial se encuentra “totalmente colapsado”.

Liderazgos y el contexto global

El expresidente también dedicó parte de su exposición a reflexionar sobre el contexto internacional y la irrupción de liderazgos emocionales. Sobre la gestión de Javier Milei, lo definió como un “liderazgo obviamente emocional”, aunque destacó que cuenta con un “profundo estudio de las ideas” detrás de cada postura.

Finalmente, Macri alertó sobre los peligros del ejercicio del poder sin contrapesos institucionales. “El poder te toma. Pasás de ser un tipo inteligente a ser un estúpido”, reflexionó, insistiendo en la necesidad de rodearse de equipos capaces de cuestionar decisiones cuando el contexto lo requiere. “Lo importante es mantener una intersección mínima de consensos; eso es lo que logró Uruguay, lo que logró Chile y lo que nosotros no logramos sostener en la Argentina”, concluyó.