Cayeron falsificadores en Vicente López y San Isidro: cómo operaba la banda que estafaba con billetes de $20.000

La PFA realizó cinco allanamientos y detuvo a seis personas. La investigación reveló que la red estafaba tanto a comercios locales como a particulares en plataformas digitales.

Una organización criminal dedicada a la falsificación y distribución de billetes apócrifos fue desarticulada en las últimas horas tras una serie de procedimientos clave en la zona norte del Gran Buenos Aires. El operativo, ejecutado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), terminó con la detención de seis integrantes de la red, responsables de engañar a comerciantes y vecinos de Vicente López y San Isidro.

La investigación, que se extendió durante poco más de un año, comenzó en abril de 2025 a partir de una denuncia puntual: una mujer fue interceptada tras utilizar billetes falsos de $20.000 para realizar compras en diversos locales comerciales. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín, a cargo del juez Emiliano Canicoba, quien delegó las tareas de campo en la División Falsificación de Moneda.

El modus operandi: del local comercial al mundo digital

De acuerdo con los datos recabados por los detectives del Departamento de Delitos Económicos, la banda contaba con una estructura aceitada. Además de colocar el dinero apócrifo en comercios físicos de Vicente López y San Isidro, los delincuentes extendían sus maniobras hacia el sector digital.

Aprovechando la proliferación de ventas de productos electrónicos por redes sociales y plataformas de comercio electrónico, los estafadores engañaban a particulares que, al momento de concretar la transacción, recibían billetes de $20.000 o dólares estadounidenses que resultaban ser falsos. Esta metodología les permitió operar con mayor fluidez, afectando a víctimas de distintos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires.

Resultados y detenciones

Tras meses de inteligencia, la Justicia ordenó cinco allanamientos simultáneos. En los procedimientos, los agentes de la PFA detuvieron a cuatro hombres y dos mujeres, quienes se dividían las tareas de falsificación, distribución y el rol de “pasadores” de dinero.

En los domicilios allanados se secuestraron dispositivos celulares, material vinculado a la falsificación y una importante cantidad de moneda nacional y extranjera apócrifa.