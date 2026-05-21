Fin de semana patrio en Buenos Aires: agenda completa con los eventos imperdibles por el 25 de Mayo

Con el 90° aniversario del Obelisco, la histórica Feria de Mataderos y diversos festivales gastronómicos, la Ciudad propone una amplia grilla de actividades culturales y recreativas.

Buenos Aires se prepara para un fin de semana extralargo con una propuesta cultural, histórica y gastronómica que invita a celebrar el Día de la Patria con una agenda intensa. Desde el 90° aniversario del Obelisco hasta los clásicos sabores regionales en Mataderos, la Ciudad ofrece actividades gratuitas para todos los gustos.

El Obelisco será el epicentro de la celebración por sus 90 años. Este sábado, desde las 19:00, la Avenida Corrientes se transformará en un escenario inmersivo bajo la propuesta "Corrientes 24 Horas", con espectáculos itinerantes y una extensión horaria en teatros y comercios hasta las 2:00 AM. El punto cúlmine serán los shows de mapping sobre el monumento, programados para las 21:00 y las 22:00, con música en vivo de la Orquesta de Cámara Mahler.

Por otro lado, el Teatro Colón recibirá la décima edición de "La Noche de las Ideas" durante viernes y sábado, con 14 propuestas gratuitas que incluyen charlas y exposiciones de destacados intelectuales y científicos.

Tradición, música y gastronomía

El lunes 25 de Mayo, el espíritu patriótico se vivirá con mayor fuerza en la Feria de Mataderos. De 11:00 a 18:00, el predio ubicado en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales reunirá artesanías, comidas típicas y shows folclóricos con artistas como Maggie Cullen y Raúl Palma.

Para quienes prefieran un recorrido gastronómico, el festival "Sabores de la Patria" se instalará en Av. del Libertador y Av. Pueyrredón el domingo y lunes (11:00 a 20:00). Allí se podrán degustar platos típicos como locro, empanadas y humitas, acompañados por un mercado de productores regionales.

Agenda barrial y cultural



Cabildo: Relevo de la Guardia de Honor con el Regimiento Patricios, este viernes a las 19:00.

Relevo de la Guardia de Honor con el Regimiento Patricios, este viernes a las 19:00.

Villa Devoto: El lunes de 10:30 a 13:00, la Plaza Arenales albergará festejos con música y la reapertura del Palacio Ceci .

El lunes de 10:30 a 13:00, la Plaza Arenales albergará festejos con música y la reapertura del .

La Boca: La Usina del Arte tendrá una jornada especial el lunes con folklore y conciertos desde las 16:00.

La tendrá una jornada especial el lunes con folklore y conciertos desde las 16:00.

Villa Urquiza: El Centro Cultural 25 de Mayo celebrará su 97° aniversario el lunes desde las 18:00 con café, tortas fritas y la "Varieté Villurquera".

El celebrará su 97° aniversario el lunes desde las 18:00 con café, tortas fritas y la "Varieté Villurquera".

Retiro: El domingo de 14:00 a 17:00, la Torre Monumental festejará sus 110 años con música, exhibición de autos antiguos y visitas a su mirador.



Finalmente, los deportistas podrán participar de la 50ª edición de la Carrera Fiestas Mayas este lunes. La largada será a las 8:00 en Av. Figueroa Alcorta y Av. Monroe, con modalidades competitiva (10K) y participativa (3K).