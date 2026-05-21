Vicente López renueva el centro comercial de Munro: nuevas veredas y mejoras en el espacio público

La intendenta Soledad Martínez recorrió el inicio de las obras en la calle Ugarte. El plan incluye veredas nuevas, rampas accesibles y mejor iluminación para fortalecer el sector comercial.

El Municipio de Vicente López dio inicio a una serie de obras de renovación integral en el Centro Comercial de Munro, con el objetivo de optimizar la circulación, fortalecer la actividad económica y brindar mayor seguridad a los vecinos. La intendenta Soledad Martínez recorrió los trabajos iniciales sobre la calle Ugarte, acompañada por el secretario de Espacios Públicos, Leandro Martín.

El proyecto, que se desarrolla actualmente en el tramo comprendido entre la Avenida Mitre y Ávalos, forma parte de un plan de transformación urbana que el distrito lleva adelante en todos sus barrios. Según indicaron desde la comuna, está previsto que las tareas continúen sobre calle Ugarte hasta llegar a la calle Echeverría, completando así la totalidad del corredor comercial.

Detalles de la intervención

La obra no solo se limita a la renovación de veredas, sino que contempla una mejora integral del entorno urbano:



Accesibilidad: Instalación de nuevas rampas con mosaicos podotáctiles para personas con movilidad reducida.

Instalación de nuevas rampas con mosaicos podotáctiles para personas con movilidad reducida.

Ordenamiento: Puesta en valor de las rejas de ordenamiento de tránsito en las esquinas.

Puesta en valor de las rejas de ordenamiento de tránsito en las esquinas.

Paisajismo e iluminación: Renovación de canteros, plantación de árboles nativos y refuerzo de la iluminación LED.

Renovación de canteros, plantación de árboles nativos y refuerzo de la iluminación LED.

Mobiliario: Incorporación de nuevos cestos de residuos para mantener la limpieza del sector.



Una política sostenida en el partido

Esta intervención en Munro se suma a las más de 80 cuadras renovadas en los últimos años por el municipio, abarcando centros comerciales y corredores peatonales en diversas localidades. Estas acciones se complementan con un plan de seguridad vial que ya incluye la instalación de más de mil rampas en puntos estratégicos, como zonas escolares, centros de salud y paradas de transporte público.

"El objetivo es acompañar el desarrollo de la actividad comercial, generando entornos más accesibles, ordenados y seguros", señalaron desde la intendencia, reafirmando el compromiso de seguir transformando los puntos de encuentro vecinal en espacios modernos y funcionales.