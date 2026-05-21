Vicente López: el Sindicato de Municipales cerró la paritaria 2026 con aumentos y bonos

El gremio liderado por Victorio Pirillo acordó una suba escalonada, sumas fijas y un bono para diciembre. El convenio incluye la garantía de estabilidad laboral y beneficios especiales para Salud y Educación.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL), bajo la conducción de Victorio Pirillo, selló finalmente la paritaria 2026 tras semanas de tratativas arduas. En un contexto que la propia conducción gremial calificó como “hartamente complejo y difícil”, el acuerdo logrado no solo busca recomponer el salario real, sino que busca recomponer ingresos en un contexto económico complejo ante la incertidumbre económica.

El esquema de actualización comenzará a impactar de forma inmediata. Con los haberes de mayo, los municipales percibirán una suma fija extraordinaria de $150.000, un alivio directo al bolsillo ante la escalada de precios. Luego, el incremento se vuelve escalonado: un 10% en agosto, 6% en octubre y un 6% en noviembre, cerrando la pauta anual con un bono extraordinario en diciembre.

Desde el STMVL destacaron que la "ingeniería del acuerdo" fue diseñada para cuidar a los trabajadores de los escalafones más bajos. Esta política de sumas fijas combinadas con porcentajes resulta en una suba del 26% para este sector mayoritario, mientras que el resto de la planta percibirá un 22%. Un dato clave es que este porcentaje tendrá impacto directo en los ítems que componen el salario: horas extras, antigüedad y bonificaciones, evitando que el aumento se "licúe" en el tiempo.

Garantías, estabilidad y beneficios históricos

Más allá de la cifra porcentual, el acuerdo también incluyó compromisos vinculados a la estabilidad laboral que el gremio considera innegociables. El acta paritaria deja asentada la renovación de todos los contratos vigentes, la protección de los puestos de trabajo y la continuidad de los pases a planta permanente, cerrando la puerta a la incertidumbre laboral.

En áreas sensibles, la pulseada gremial también resultó favorable. Se ratificaron beneficios que marcan una diferencia clara respecto a otros distritos: