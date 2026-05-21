edición 8116 - visitas hoy 51977

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Don Torcuato: el nuevo Teatro Municipal entra en su etapa final de obra

Tigre: Julio Zamora supervisó los avances del nuevo teatro y la futura delegación en Don TorcuatoTigre: Julio Zamora supervisó los avances del nuevo teatro y la futura delegación en Don Torcuato
El intendente Julio Zamora recorrió los trabajos en el nuevo espacio cultural y la futura delegación. Con 1.200 m2 y capacidad para 270 espectadores, la obra se perfila como un nuevo polo artístico para la ciudad.

La comunidad de Don Torcuato está cada vez más cerca de contar con un nuevo polo artístico y administrativo. El Municipio de Tigre se encuentra en la etapa final de las obras del Teatro Municipal y la nueva delegación local, dos proyectos clave financiados íntegramente con fondos municipales que buscan descentralizar servicios y potenciar la oferta cultural en la zona.


El intendente Julio Zamora supervisó recientemente el avance de los trabajos, destacando el impacto positivo que estas infraestructuras tendrán para los vecinos. "Estamos muy contentos por la inminente inauguración del nuevo teatro, que impulsará la cultura local y permitirá la participación de artistas, tanto de la ciudad como nacionales, en un espacio de calidad", afirmó el jefe comunal durante la recorrida.


El nuevo polo cultural


El flamante edificio del teatro abarca una superficie de 1.200 m2 y está diseñado para recibir a 270 espectadores. Actualmente, las cuadrillas de trabajo se encuentran abocadas a la fase final de terminaciones, que incluye la colocación de vidrios en los accesos principales y en el Salón de Usos Múltiples (SUM).


Además de la sala teatral, el plan integral de obras contempla la construcción de una nueva delegación municipal en las inmediaciones. Esta sede, que también transita sus últimos detalles de equipamiento y cerramientos vidriados, permitirá optimizar la atención ciudadana y ofrecer un espacio más funcional para los trámites y servicios de la comunidad.


"Son obras que serán punto de referencia para Don Torcuato", concluyó Zamora, subrayando el compromiso de la gestión municipal por dotar a las distintas localidades de Tigre de espacios de encuentro y servicios de cercanía.

Últimas Noticias

Vicente López: el Sindicato de Municipales cerró la paritaria 2026 con aumentos y bonos
Vicente López: el Sindicato de Municipales cerró la paritaria 2026 con aumentos y bonos
Vicente López renueva el centro comercial de Munro: nuevas veredas y mejoras en el espacio público
Vicente López renueva el centro comercial de Munro: nuevas veredas y mejoras en el espacio público
Cayeron falsificadores en Vicente López y San Isidro: cómo operaba la banda que estafaba con billetes de $20.000
Cayeron falsificadores en Vicente López y San Isidro: cómo operaba la banda que estafaba con billetes de $20.000
Fin de semana patrio en Buenos Aires: agenda completa con los eventos imperdibles por el 25 de Mayo
Fin de semana patrio en Buenos Aires: agenda completa con los eventos imperdibles por el 25 de Mayo
Tigre: profesionales de salud se capacitaron en una nueva jornada sobre Parto Respetado
Tigre: profesionales de salud se capacitaron en una nueva jornada sobre Parto Respetado
Mauricio Macri sobre el futuro del peronismo: “Espero que el kirchnerismo se convierta en una minoría”
Mauricio Macri sobre el futuro del peronismo: “Espero que el kirchnerismo se convierta en una minoría”