Don Torcuato: el nuevo Teatro Municipal entra en su etapa final de obra

El intendente Julio Zamora recorrió los trabajos en el nuevo espacio cultural y la futura delegación. Con 1.200 m2 y capacidad para 270 espectadores, la obra se perfila como un nuevo polo artístico para la ciudad.

La comunidad de Don Torcuato está cada vez más cerca de contar con un nuevo polo artístico y administrativo. El Municipio de Tigre se encuentra en la etapa final de las obras del Teatro Municipal y la nueva delegación local, dos proyectos clave financiados íntegramente con fondos municipales que buscan descentralizar servicios y potenciar la oferta cultural en la zona.

El intendente Julio Zamora supervisó recientemente el avance de los trabajos, destacando el impacto positivo que estas infraestructuras tendrán para los vecinos. "Estamos muy contentos por la inminente inauguración del nuevo teatro, que impulsará la cultura local y permitirá la participación de artistas, tanto de la ciudad como nacionales, en un espacio de calidad", afirmó el jefe comunal durante la recorrida.

El nuevo polo cultural

El flamante edificio del teatro abarca una superficie de 1.200 m2 y está diseñado para recibir a 270 espectadores. Actualmente, las cuadrillas de trabajo se encuentran abocadas a la fase final de terminaciones, que incluye la colocación de vidrios en los accesos principales y en el Salón de Usos Múltiples (SUM).

Además de la sala teatral, el plan integral de obras contempla la construcción de una nueva delegación municipal en las inmediaciones. Esta sede, que también transita sus últimos detalles de equipamiento y cerramientos vidriados, permitirá optimizar la atención ciudadana y ofrecer un espacio más funcional para los trámites y servicios de la comunidad.

"Son obras que serán punto de referencia para Don Torcuato", concluyó Zamora, subrayando el compromiso de la gestión municipal por dotar a las distintas localidades de Tigre de espacios de encuentro y servicios de cercanía.