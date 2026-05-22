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Wendy’s inicia un plan de reestructuración y bajará la persiana de hasta 350 sucursales

Wendy’s
La cadena estadounidense inició un plan para optimizar su rentabilidad tras registrar una baja en sus ingresos. La medida afectará entre el 5% y el 6% de sus restaurantes en EE.UU. durante 2026.

La industria de la comida rápida atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Bajo este escenario, Wendy’s confirmó un ambicioso plan de reestructuración que contempla el cierre definitivo de entre 300 y 350 locales en Estados Unidos, una decisión que busca optimizar su rentabilidad y fortalecer la marca en los mercados estratégicos.


La medida, que ya comenzó a implementarse de forma gradual, afectará aproximadamente al 5% o 6% de los 6.000 restaurantes que la cadena posee actualmente en el país norteamericano. Según detallaron directivos de la empresa ante inversores, no se trata de una retirada, sino de un proceso de racionalización para desprenderse de aquellas sucursales con bajo rendimiento comercial.


El deterioro de los ingresos fue el detonante principal. Durante el tercer trimestre de 2025, la compañía informó una caída del 4,7% en sus ventas comparables, un indicador clave que refleja que los consumidores están recortando gastos discrecionales y buscando opciones más económicas ante la persistente inflación.


Desde la corporación explicaron que la selección de los locales a cerrar responde a múltiples variables: niveles de rentabilidad insuficientes, costos operativos elevados y la necesidad de modernización de instalaciones antiguas que ya no cumplen con los estándares actuales de la cadena.


Si bien la empresa evitó publicar una lista nominal de las sucursales afectadas, el análisis del sector apunta a zonas del Midwest, Texas y California como las regiones donde la reducción sería más marcada. El objetivo final, según la dirección, es redirigir el capital hacia la innovación tecnológica y la expansión de unidades más eficientes.

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