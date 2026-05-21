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Tigre

Ximena Guzmán agradeció al HCD de Tigre por renombrar el túnel de Chacabuco como “Fito” Guzmán

Ximena Guzmán
La directora de PAMI Tigre respaldó la iniciativa aprobada en el Concejo Deliberante para homenajear al histórico dirigente peronista Adolfo “Fito” Guzmán. También respondió a las críticas de los ediles que rechazaron el expediente.

La directora de PAMI Tigre, Ximena Guzmán, defendió la aprobación del proyecto que propone renombrar el actual “Túnel del Bicentenario de la Independencia” como “Túnel Adolfo ‘Fito’ Guzmán” y cuestionó a los concejales que votaron en contra de la iniciativa en el Honorable Concejo Deliberante local.


Durante una entrevista en el programa “Conexión Local”, la funcionaria sostuvo que el acompañamiento obtenido por el expediente representó un reconocimiento a la trayectoria política e institucional de su padre, histórico dirigente peronista del distrito.


El proyecto, impulsado por la concejal Adriana La Magna, fue aprobado por 17 votos sobre 24 y plantea que el túnel ubicado en Chacabuco y las vías del ferrocarril Mitre pase a llevar el nombre de Adolfo “Fito” Guzmán.


En ese contexto, Ximena Guzmán remarcó que el respaldo incluyó tanto a sectores vinculados al oficialismo local como a espacios opositores. “Habla también un poco del reconocimiento a la trayectoria”, expresó.


Sin embargo, también cuestionó a los concejales que rechazaron el expediente. “Hubo un quiebre histórico en la política de Tigre y hay algunos que dicen ser políticos que no creen en los políticos del pasado, que en definitiva son los que construyeron lo que tenemos hoy”, afirmó.


La titular de PAMI Tigre recordó además la trayectoria institucional de su padre durante los primeros años de la recuperación democrática. Según indicó, Adolfo “Fito” Guzmán se desempeñó como secretario del Concejo Deliberante entre 1983 y 1985 y luego ocupó una banca como concejal durante varios períodos consecutivos.


“Fue uno de los defensores de la democracia como tantos otros de aquella época”, sostuvo. Además, destacó que el Fito “atendía a todos los vecinos sin importar el color político”.


Durante la entrevista, Guzmán también vinculó esa experiencia política con su actual gestión al frente del organismo nacional en Tigre. “A veces uno no puede resolver todos los problemas de los adultos mayores, pero por lo menos escucharlos y tratar de contener”, señaló.


El expediente aprobado por el Concejo Deliberante sostiene que el homenaje busca reconocer a una figura “de convicciones firmes y espíritu democrático” y preservar la memoria política e institucional del distrito.

Archivo históricoTigre inauguró el nuevo paso bajo nivel en la calle Chacabuco


Entrevista Completa


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