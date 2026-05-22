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Historia laboral en ANSES: cómo acceder al detalle de aportes sin ir a una oficina

Historia laboral en ANSES: cómo acceder al detalle de aportes sin ir a una oficina
El organismo informó que el trámite puede realizarse desde la web, la aplicación o la plataforma Mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social.

ANSES recordó que los trabajadores pueden consultar de manera online el detalle de los aportes registrados a lo largo de toda su historia laboral sin necesidad de acercarse a una oficina. El trámite está disponible a través de la plataforma Mi ANSES, la web oficial y la aplicación móvil del organismo.


Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, el acceso requiere ingresar con la Clave de la Seguridad Social para visualizar los períodos trabajados y los aportes registrados.


La consulta puede realizarse desde Mi ANSES en la sección “Trabajo” y luego “Consultar Historia Laboral”. También se encuentra habilitada en la web oficial dentro de “Trámites y servicios” y en la aplicación móvil en el apartado “Mis datos”.


Además, ANSES indicó que quienes necesiten una constancia pueden descargarla e imprimirla de manera virtual, sin necesidad de autenticación adicional por parte del personal del organismo.


La herramienta permite a los trabajadores en relación de dependencia acceder al detalle de los aportes declarados por sus empleadores a través de las declaraciones juradas correspondientes.


A su vez, las personas que trabajan de manera autónoma o se encuentran inscriptas como monotributistas también pueden consultar los períodos registrados y las remuneraciones informadas en el sistema.


Desde ANSES señalaron que este servicio busca facilitar el acceso a la información laboral y simplificar la realización de trámites previsionales de manera digital.

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